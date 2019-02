Stiri pe aceeasi tema

- Lanțul de hipermarketuri Lidl face angajari in aceasta perioada in 56 de localitați din țara. Pe lista companiei este și municipiul Carei cu post de vanzator. Pentru mai multe detalii citiți aici: https://www.ejobs.ro/company/lidl-discount-srl/90536/8#anunturi Buletin de Carei .

- Teatrul de Comedie din Bucuresti a implinit 58 de ani, prilej cu care actorii s-au intalnit si au sarbatorit printr-un eveniment grandios. Pe scena au fost aniversati atat actrita Virginia Mirea, cat si indragitul Vladimir Gaitan, actorul fiind vizibil schimbat din cauza bolii pe care o duce pe picioare…

- Omul de afaceri Gheorghe Achitei a inceput astazi sa demoleze un ansamblu cu patru locuinte (cuplate), aflat pe sos. Iasi-Voinesti. Afaceristul a construit doua astfel de ansambluri pe o suprafata de 900 mp si a iesit din parametrii tehnici ai investitiei. Imobilele au un regim mic de inaltime. „Din…

- O masa bogata, cu mancaruri cat mai apetisante, bauturi și muzica de calitate, pentru noaptea dintre ani. Pentru ca sute de oameni vor petrece Revelionul la restaurant, proprietarii acestora se intrec in preparate și aranjamente speciale.

- Lantul de restaurante McDonald’s, cel mai mare jucator de pe piata locala de restaurante cu servire rapida, intra pe piata din Braila printr-o unitate de tip drive-through situata in cadrul Parcului de Retail Penny, dezvoltat de grupul REWE prin remodelarea unei foste unitati XXL. Noul restaurant McDonald’s…

- Companii Compania aeriana Blue Air estimeaza afaceri de 460 de milioane de euro in 2018, plus 10% Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Madalina Panaete astazi, 00:04 0 De pe toate cele noua baze ale sale zboara anual pasageri spre mai bine de 100 de destinatii din 16 tari. …

- Oradea, oraș in continua dezvoltare economico-sociala, atrage an de an investitori și retaileri naționali și internaționali din domenii diverse. In ultimii ani, piața gastronomica oradeana a cunoscut o creștere importanta. Chiar in toamna acestui an, retaileri de top și-au extins lanțurile…

- Hercule, lantul de restaurante grecesti de tip fast-food, anunta o extindere semnificativa, proces demarat in ultima parte din 2018 si care va continua intens in 2019. Investitia in acest proiect de amploare se va situa la circa un milion euro, pana la...