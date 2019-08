Stiri pe aceeasi tema

- De ce s-au despartit Katie Holmes si Jamie Foxx? Adevaratele motive Dupa o relatie ce a durat 6 ani, Katie Holmes si Jamie Foxx si-au spus adio in urma cu cateva luni. Au reusit pentru o perioada sa tina secreta despartirea, dar informatia a iesit totusi la suprafata in urma cu cateva zile. O noua despartire…

- Katie Holmes (40 ani) este, oficial, din nou o femeie singura. Dupa ce Jamie Foxx (51 ani) a fost vazut acum trei zile ținandu-se de mana cu americanca Sela Vave, a venit și confirmarea ca el și Katie nu mai sunt impreuna, deși zvonurile ca cei doi nu ar mai forma un cuplu circulau de […]

- Actorii americani Katie Holmes și Jamie Foxx s-au desparțit, dupa o relație de șase ani.Dupa aparitia pe internet a unor fotografii in care Jamie Foxx, un actor premiat cu Oscar, a fost surprins la o petrecere organizata vineri seara in Los Angeles alaturi de cantareata Sela Vave, in presa…

- Actorii Jamie Foxx si Katie Holmes s-au despartit dupa sase ani de relatie, relateaza site-ul pagesix.com, potrivit news.ro.Actorul, recompensat cu Oscar pentru rolul Ray Charles interpretat in filmul biografic din 2004, a fost fotografiat alaturi de cantareata Sela Vave, iar apropiati ai…

- Dupa o relație de șase ani, Katie Holmes și Jamie Foxx au ales sa o ia pe drumuri separate. Se pare ca acest lucru s-a intamplat in urma cu cateva luni, iar apropiații nu prea sunt deloc surprinși de aceasta veste.

- Jaden Smith, fiul actorului Will Smith, a deschis in ziua in care a implinit 21 de ani un restaurant numit „I Love You”, destinat oamenilor strazii. Restaurantul este de fapt o camioneta cu mancare vegana, iar persoanele care nu au un adapost deasupra capului pot gasi acolo boluri cu salate cu morcovi…

- Vedeta a chemat brandul in fata justitiei americane, sustinand ca se foloseste de numele ei pentru a-si vinde produsele si ca este 'notoriu' pentru faptul ca se inspira din tinutele de designer pe care le poarta. Instanta a decis ca Missguided trebuie sa plateasca 2,7 milioane de dolari si i-a interzis…

- Celebrul regizor David Lynch, actorul Wes Studi, regizoarea Lina Wertmuller și actrița Geena Davis vor fi recompensați cu cate un premiu Oscar onorific anul acesta, intr-o ceremonie care va avea loc pe 27 octombrie, la Los Angeles, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.Potrivit unui comunicat…