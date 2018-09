James Ricketson, eliberat prin grațiere regală 'Il vom deporta in Australia', a spus pentru dpa Uk Heisela, sef in cadrul departamentului de imigrari din Ministerul de Interne. Ricketson a fost eliberat din inchisoare vineri seara dupa ce a obtinut gratierea regala si astepta sa se se intalneasca cu reprezentantii ambasadei Australiei inainte sa fie deportat, a mai spus Heisela. 'Sper ca va putea pleca in seara aceasta', a mai spus oficialul. Ricketson, de 69 de ani, a fost arestat in iunie 2017 dupa ce a pilotat o drona cu o camera de luat vederi deasupra multimii adunate la un miting organizat de partidul de opozitie Partidul Salvarii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

