Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Gorbaciov, ultimul lider sovietic, a denuntat vineri decizia SUA de a se retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) - un tratat privind controlul armelor care a permis sa se puna capat Razboiului Rece - apreciind ca aceasta va genera o noua cursa a inarmarii, ceea ce…

- Mihail Gorbaciov, ultimul lider sovietic, a denuntat vineri decizia SUA de a se retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) - un tratat privind controlul armelor care a permis sa se puna capat Razboiului Rece - apreciind ca aceasta va genera o noua cursa a inarmarii, ceea ce va…

- ”Rusia nu ameninta pe nimeni si si-a respectat cu strictete obligatiile in sfera securitatii internationale si controlului armamentului”, a declarat liderul de la Kremlin, intr-o intalnire cu reprezentanti militari de rang inalt.Insa arsenalul rus urmeaza sa fie modernizat cu scopul de…

- Președintele american a confirmat sambata, 20 octombrie, ca Statele Unite se retrag din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), acuzand Rusia de incalcarea repetata, in decurs de mai multi ani, a prevederilor documentului. Test nuclear masiv efectuat de Rusia: ”Toate țintele au fost nimerite”…

- Presedintele rus Vladimir Putin va cauta sa obtina o explicatie in legatura cu intentia Washingtonului de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF) atunci cand se va intalni la Moscova, saptamana viitoare, cu consilierul pe probleme de securitate nationala…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA și preluat de agerpres. Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de liderul Uniunii Sovietice,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump la 11 noiembrie la Paris, cu ocazia ceremoniilor dedicate implinirii a 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, ambii lideri fiind invitati la aceste festivitati, comunica vineri RIA Novosti, citand…

- China este de importanta 'cruciala' pentru salvarea acordului nuclear al Iranului cu marile puteri in 2015, dupa ce Statele Unite ale Americii s-au retras din acest acord in luna mai, a apreciat vineri ministrul de externe iranian Mohammed Javad Zarif, citat de Reuters. In temeiul acestui acord,…