- Secretarul american al Apararii, James Mattis, a declarat miercuri ca acțiunile Rusiei, privind capturarea a trei nave ucrainene in Marea Neagra, reprezinta o incalcare a unui acord intre cele doua state și demonstreaza ca Moscova nu este de incredere, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia va riposta daca Statele Unite se retrag din tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), informeaza agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din ministerul apararii…

- SUA nu iau in considerare in prezent impunerea de sanctiuni suplimentare asupra Rusiei, a anuntat miercuri, la Moscova, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, transmite Interfax, citata de Reuters. In urma cu doua zile, Bolton a spus ca amestecul Rusiei in…

- Ministerul de Externe rus a anuntat ca il va convoca pe ambasadorul Olandei la Moscova din cauza unei campanii de dezinformare impotriva Rusiei, conform agentiei TASS, scrie Reuters preluata de news.ro.Saptamana trecuta, ministrul olandez al Apararii, Ank Bijleveld, a anuntat ca serviciul…

- James Mattis, secretarul american al Apararii, aflat intr-o scurta vizita la Skopje, a declarat ca Rusia incearca sa influenteze referendumul privind schimbarea numelui Macedoniei in incercarea de a preveni aderarea acestei tari la NATO, informeaza agentia Reuters.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca relatiile dintre Moscova si Beijing se bazeaza pe incredere in domenii variind de la politica pana la securitate si aparare, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping, in marja forumului economic, care si-a inceput marti lucrarile…