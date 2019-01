Cantaretul american James Ingram a murit la varsta de 66 de ani, au indicat marti mai multe persoane apropiate acestui artist R&B din anii '80, interpretul unor hituri precum "Baby, Come to Me" sau "Yah Mo Be There", potrivit AFP. "Nu exista cuvinte care sa descrie cat de mult sufar la anuntarea mortii fratelui meu mai mic", a scris pe Twitter producatorul si muzicianul Quincy Jones, care l-a facut cunoscut pe Ingram la inceputul anilor '80. There are no words to convey how much my ❤️ aches with the news of the passing of my baby brother, James Ingram. With that soulful, whisky…