- O senatoare democrata din Massachusetts, Elizabeth Warren, a devenit vineri primul candidat la Casa Alba care a cerut începerea procedurilor de punere sub acuzare a președintelui Donald Trump pentru obstrucționarea justiției, dupa ce raportul de 448 de pagini al procurorului special Mueller a…

- Comisia procurorului Robert Mueller arata clar in raportul privind ingerintele electorale ruse ca nu l-a exonerat pe Donald Trump de suspiciunile privind obstructionarea justitiei, desi presedintele sustine contrariul, in conditiile dovezilor insuficiente, scrie cotidianul The New York Times, potrivit…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA Nancy Pelosi a refuzat vineri sa comenteze in legatura cu lansarea unor proceduri de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump, afirmand ca nu este potrivit sa-l critice pe presedintele tarii in timp ce se afla in strainatate, relateaza…

- Liderul majoritatii democrate din Camera Reprezentantilor, Steny Hoyer, a declarat joi, în urma publicarii raportului lui Robert Mueller, ca punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump este "o pierdere de timp", în contextul în care în 18 luni vor avea loc noi…

- Jerrold Nadler, presedintele Comisiei pentru Afaceri Juridice din Camera Reprezentantilor, a declarat joi ca raportul procurorului special Robert Mueller scoate în evidența "dovezi tulburatoare privind tentativa de obstrucționare a justiției a președintelui Donald Trump", relateaza Mediafax…

- William Barr a anunțat, joi, intr-o conferința de presa ca va publica raportul procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016 și iși susține concluziile ca nu exista dovezi potrivit carora Trump este vinovat de obstrucționarea justiției sau…

- Biroul procurorului special insarcinat cu ancheta rusa Robert Mueller il acuza pe fostul director de campanie a lui Donald Trump, Paul Manafort de infractiuni repetate si deliberate si cere, intr-un document judiciar publicat sambata, sa fie condamnat la o pedeapsa exemplara, scrie presa americana,…

- Procurorul general adjunct al SUA, Rod Rosenstein, care s-a aflat in centrul mai multor scandaluri legate de administratia presedintelui american Donald Trump, s-ar putea retrage din aceasta functie la mijlocul lui martie, informeaza mass-media americane, citate marti de dpa. Procurorul general adjunct…