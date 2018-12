James Bond suferă de alcoolism și are nevoie de ajutor specializat O cercetare a dezvaluit ca agentul 007, James Bond, sufera de alcoolism cronic, iar serviciile secrete britanice, ar trebui sa ii ofere un ajutor specializat, potrivit The Telegraph. Daca Bond ar fi fost o persoana reala, el ar fi trebuit sa fie sfatuit sa caute ajutor specializat Medicii din Australia au facut o analiza a celor 24 de filme din seria „James Bond” și au dezvaluit ca personajul principal sufera de alcoolism sever: „Exista dovezi puternice și consistente ca James Bond sufera de alcoolism cronic, fiind la nivelul „sever” al spectrului acestei tulburari”, se arata in studiul cercetatorilor… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancerul poate fi depistat in 10 minute si in faza incipienta. E descoperirea oamenilor de stiinta de la Universitatea din Queensland, Australia, conforme digi24.roEste vorba de un test simplu si deloc costisitor. Cercetatorii observat ca, in contact cu apa, celulele canceroase formeaza o…

- O echipa formata din cercetatori de la Oxford, Universitatea din Boston si Universitatea din Agder (Norvegia) au publicat un studiu in care folosesc inteligenta artificiala pentru a simula societatea umana cu scopul de a intelege mai bine cauzele conflictelor religioase. Bazandu-se de teoriile…

- Doar dominația de piața a Amazon in Germania este acum dovedita pentru prima data printr-un studiu consultat de Handelsblatt. Cercetatorii de la Universitatea din St. Gallen au stabilit ca retailerul online are deja cote de piața surprinzator de mari pe diferite grupuri de produse importante - nu doar…

- Cercetatorii de la Universitatea din Aberdeen au ajuns la concluzia ca barbatii cu neveste destepte nu doar ca isi prelungesc speranta de viata, insa au si un risc mai scazut de dezvolta dementa sau Alzheimer. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

- Igiena orala precara este asociata cu hipertensiunea arteriala si cu o eficacitate mai scazuta a tratamentului pentru aceasta afectiune, potrivit unui nou studiu citat de Reuters. Intre persoanele care sunt tratate pentru hipertensiune arteriala, cele care au gingii bolnave au un nivel al…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din Lancaster incearca sa demonstreze ca morcovii, recunoscuti pentru beneficiile asupra sanatati umane, ar putea fi folositi la fabricarea betonului, contribuind la reducerea emisiilor de dioxid de carbon din domeniul constructiilor, relateaza vineri Reuters,…

- Principala organizatie a medicilor din Australia a cerut luni guvernului sa evacueze din Nauru copiii refugiati, informeaza DPA. Marti, un grup denumit Australienii din Zone Rurale pentru Refugiati va manifesta in acelasi scop in fata sediului Parlamentului de la Canberra. Paul Bauert,…

- „My Wife and My Mother-in-Law” („soția mea și soacra mea”) este una din cele mai cunoscute iluzii optice din lume. Cercetatorii au descoperit recent ca lucrurile pe care oamenii le pot vedea in imagine (o femeie tanara care privește in departare sau profilul unei femei batrane care privește cu seriozitate…