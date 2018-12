Stiri pe aceeasi tema

- Racirea vremii de afara produce un adevarat disconfort organismului uman. Medicii atrag atenția ca toți cei care sufera de anumite afecțiuni care sunt agravate de racirea vremii trebuie sa se fereasca de expunerea la aerul rece.Toamna este anotimpul in care presiunea atmosferica ridicata,…

- Ne-a încântat cu muzica sa și a grupului &"Orizont 77&", pe care l-a fondat. Cu chitara și vocea sa ne-a vindecat supararile. Acum, Ghița Danciu are el nevoie de vindecare. Și de bani pentru a obține aceasta vindecare.

- Unul dintre cei mai apreciați arțiști din Baia Mare traiește o drama. Ghita Danciu sufera de cancer la gat și are nevoie urgenta de ajutor, pentru a nu-și pierde vocea. Ghita Danciu a cantat atat pe scena celebrului Cenaclu Flacara, dar a facut si turnee cu Holograf si Iris. Fondatorul grupului ”Orizont…

- Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada", cu sediul in Constanta, bulevardul Tomis nr. 110, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi contractual vacante: 1 post muncitor calificat electrician Compartiment Centru Multifuntional…

- Drumurile proaste si infrastructura feroviara invechita, coroborate cu lipsa investitiilor si dezinteresul guvernantilor in dezvoltarea acestor sectoare afecteaza semnificativ sectorul transporturilor de marfa si intreaga economie romaneasca.

- In Republica Moldova este in crestere ponderea femeilor care sufera de alcoolism cronic si psihoze alcoolice. In 2017 se aflau sub supraveghere medicala 7.169 de femei. In jur de 52% dintre femei erau de varsta fertila, cresteau si educau copii. Datele sunt prezentate de catre Agentia Nationala de Sanatate…

- O substanta din alimentatia de zi cu zi este numita și "ucigașul silențios" pentru ca produce pagube intregului organism. De multe ori, pacientul nu este conștient de efectele pe care consumul acestei substante il are asupra organismului sau.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat joi, in ședința de Guvern, ca sunt in analiza 13 proiecte de investiții private in Romania ce insumeaza investiții in valoare de 1,36 miliarde lei și care vor primi ajutor de stat pana la sfarșitul acestei luni.„Modificarea schemei de ajutor de stat pentru…