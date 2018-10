Stiri pe aceeasi tema

- Referendum aprobat de Senat pentru revizuirea Constitutiei Propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se întemeiaza pe casatoria liber consimtita între un barbat si o femeie a fost adoptata marti în plenul Senatului. Initiativa cetateneasca,…

- Autoritatile saudite au arestat un barbat egiptean, angajat al unui hotel, care a aparut in ceea ce oficialii au descris drept un videoclip „jignitor”, in care lua micul dejun cu o femeie, colega sa, relateaza The Guardian.

- O femeie si un barbat au murit, miercuri, in Ploiesti, dupa ce au cazut de la etaj, intr-unul dintre cazuri pe casa scarii unui bloc, in altul de pe un bloc, informeaza IPJ Prahova.In ambele cazuri se fac cercetari pentru a se stabili imprejurarile in care s-au produs incidentele, scrie agerpres.ro.…

- Producatorul seriei James Bond anunța ca urmatorul James Bond va fi interpretat de un actor de culoare. Regizorul Antoine Fuqua a dezvaluit și el ca a avut o discuție cu producatoarea Barbara Broccoli care...

- Politistii din arges au anuntat ca au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, un barbat, de 38 de ani, din Pitesti. "Acesta este banuit ca, in perioada 2013 - 2018, prin amenintari si acte de violenta, ar fi constrans o femeie sa practice prostitutia pe raza municipiului Pitesti",…

- Pe plaja la Mamaia le vezi pe toate! O femeie mai „plinuța” și-a dat bikini jos pentru a se bronza mai bine pe fund, spre stupefacția celor aflați pe plaja, care nu au ratat ocazia de a o fotografia. Doamna din imaginea postata pe rețelele de socializare n-a ținut cont ca plaja e plina și […] The post…

- „Casa cartii”, una dintre Librariile Alexandria, din Suceava, a starnit un val de reactii negative pe Facebook dupa ce, intr-un video postat pe pagina sa, bibliotecarele spun ca este un spatiu public, dar incorect politic. In materialul video apar mai multe angajate care vorbesc despre credintele lor,…