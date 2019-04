Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Italia semnaleaza o premiera dupa ce o operatiune a politiei din Torino la care a participat si un politist roman sub acoperire a fost incheiata cu succes. Potrivit Digi24, operatiunea a vizat destructurarea unei retele de droguri conduse de un preot evanghelist.

- „007 roman infiltrat printre traficanți”, titrau ziarele, vineri dimineata. Un polițist roman s-a infiltrat in interiorul organizației criminale și cu ajutorul sau s-a confirmat ca grupul avea o baza operativa in Italia unde transportau mari cantitați de cocaina și heroina din America de Sud, mai…

- In mai 2018, CE a aprobat achizitia grupului Ilva de catre ArcelorMittal, cu anumite conditii. Astfel, ArcelorMittal a trebuit sa vanda unele unitati de productie pentru a satisface conditiile impuse de CE in ceea ce priveste concurenta pe piata europeana a otelului. In octombrie 2018,…

- Un cetatean roman care traieste in Italia, la Bologna, s-a fotografiat tinand in mana un eventai de bani chiar langa unul dintre bolizii Politiei italiene. Gestul sau ostentativ nu a ramas fara urmari.

- In 48 de ore, 131 de kilograme de cocaina au fost gasite pe plaje și in largul Marii Negre, intr-o operațiune fara precedent. Acum, ministrul de Interne, Carmen Dan a cerut verificari la Garda de Coasta ca sa se asigure ca nu are de-a face cu o bresa de securitate a sistemului de supraveghere al Marii…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea au descoperit un autoturism care figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritațile din Italia. Mașina a fost indisponibilizata la sediul politiei de frontiera in vederea continuarii cercetarilor…

- Agresorul medicului ginecolog din Galați a explicat, pentru Observator, de ce l-a atacat pe doctor, pe holul unei clinici private. Acesta susține ca l-ar fi injurat și, astfel, s-a enervat și de aceea a reacționat in acest mod. Acum, tanarul Cristi A. (23 de ani), care pe Facebook se autointituleaza…

- Romanul a fost oprit de paza centrului comercial Ipercoop, din Collestrada, dupa ce agenții de securitate au observat ca hainele barbatului, de la brau in jos, aveau un aspect "nefiresc". Romanul, care folosea un scaun cu rotile, a fost observat pe camerele de supraveghere din centrul comercial de…