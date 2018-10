Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) va continua sa ofere Republicii Moldova expertiza si asistenta necesare in promovarea reformelor, in special pentru modernizarea sectorului de securitate si aparare al republicii, a declarat asistentul adjunct al Secretarului General al NATO pentru Afaceri Politice si Politica de Securitate, James Appathurai, in timpul intrevederii avute la Chisinau cu secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tatiana Molcean, informeaza miercuri Radio Chisinau. Potrivit unui comunicat al diplomatiei Republicii…