- Pontevedra, din Spania, este unul dintre puținele orașe eurpene care reușesc sa reduca poluarea. In 20 de ani, traficul rutier a fost redus cu 97%. Se poate spune ca e intr-adevar un oraș fara mașini, despre care ne da amanunte corespondentul nostru Felix Damian.

- Spania este vestita pentru plajele sale curate, iar turiștii profita vara de litoral. Localnicii viziteaza din ce in ce mai mult zonele din interiorul peninsulei. Utima atracție sunt minele parasite. O relatare de la corespondentul TVR in Spania, Felix Damian.

- Potrivit unui articol publicat de revista Fortune, agentul imobiliar Mark Adkinson, reprezentant al agentiei imobiliare spaniole Galician Country Home, vrea sa vanda pana la 400 de sate parasite pe coasta Galiciei. Adkinson spune ca pretul de vanzare pentru un sat din Galicia porneste de la putin peste…

- Pretul unui bilet la compania nationala de transport aerian Tarom pe ruta Suceava - Bucuresti si retur ajunge si la 300 de euro, adica de doua sau trei ori mai mult decat un zbor pana in Anglia, Germania sau Spania. Deputatul liberal de Suceava Ioan Balan crede ca aceasta anomalie este un indicator…

- Circulația trenurilor a fost grav perturbata in Spania de greva feroviarilor. Oamenii se plang de programul de lucru, de lipsa de persoanal și cer mariri salariale. Cu detalii vine Felix Damian, corespondentul TVR la Madrid.

- Localnicii din insula spaniola Menorca se bucura in aceste zile de un spectacol ecvestru neobișnuit. Mii de spectatori se aduna sa vada o demonstrație de maiestrie oferita de oamenii locului. Relateaza corespondentul TVR, Felix Damian.

- Europa se va confrunta saptamana viitoare cu o canicula exceptionala prin precocitatea si intensitatea sa - temperaturi de 40 de grade Celsius in timpul zilei si de 25 de grade Celsius pe timpul noptii -, potrivit agentiilor nationale de meteorologie, care reamintesc ca valurile de caldura se vor…

- Spaniolii au introdus identificarea faciala la bancomate. Se aplica deocamdata la o singura banca, este un proiect testat in premiera mondiala și ar putea inlocui in viitorul cat mai apropiat clasicul card care necesita memorarea codului pin. Corespondentul TVR, Felix Damian are detalii.