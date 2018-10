Comerciantii de rechizite si uniforme scolare au fost amendati cu peste 700.000 de lei

Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat comerciantilor de rechizite si uniforme scolare amenzi in valoare de 700.300 lei in urma unor controale efectuate in perioada 27 august - 8 septembrie, se arata intr-un comunicat… [citeste mai departe]