Stiri pe aceeasi tema

- Prima conferinta internationala din Romania a Pamantului Plat are loc in weekend (5-6 octombrie) la Cluj. Organizata de Adrian Rus (54 de ani), un roman stabilit de 30 de ani in Statele Unite, conferinta nu se bucura de succesul asteptat.

- Autoritatile de reglementare la nivel mondial vor interoga, luni, Facebook despre criptomoneda pe care intenționeaza sa o lanseze — Libra — pe fondul preocuparilor guvernelor Uniunii Europene cu privire la amenintarea pe care moneda digitala o reprezinta pentru stabilitatea financiara.Citește…

- Deputatul PSD, Angel Tilvar, președintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților susține cu ocazia comemorarii evenimentelor de la 11 septembrie 2011 ca ”In fața amenințarii terorismului, consolidarea cooperarii internaționale este singura alternativa!””Astazi se implinesc…

- Iulian Dascalu este noul cetatean de onoare al Timisoarei. Consilierii locali au aprobat luni, 9 septembrie, propunerea primarului Nicolae Robu pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare omului de afaceri care, prin deschiderea complexului Iuliu Town, a devenit cel mai important investitor al Timisoarei.

- Luna august a fost dedicata pregatirilor, anuntarii conferintei dedicate Zilei Internationale a Turismului, dar si colectarii interventiilor si a planurilor de afaceri, cu invitarea reprezentantilor de turism din cadrul Regiunii Vest si ai ADR. Se pregatesc si fotografiile necesare…

- Muzeul National al Unirii Alba Iulia, institutie de prestigiu a Romaniei contemporane, gazduieste, in cadrul editiei a XXIV-a a Taberei Internationale de Arta Plastica “Inter-Art”, Aiud – 2019, o inedita expozitie de arta chineza semnata de Fan Hongbin si Zou Ming. Dr.Gabriel Rustoiu, directorul general al Muzeului National al Unirii Alba Iulia, a aratat, in cuvantul de deschidere, ca: “ Muzeul National al Unirii Alba Iulia este deschis an de an promovarii valorilor artei contemporane. Impreuna cu Fundatia Inter-Art Aiud a reusit sa prezinte publicului albaiulian importante expozitii de arta, atat in cadrul taberei internationale cat si in proiecte independente. Expozitia artistilor chinezi se constituie intr-un prilej de promovare a excelentei in arta plastica.”…

- Vineri, 9 august, clubul Capcana iși pregatește scena pentru cunoscuta trupa americana Crazy Town! Cu hituri precum „Butterfly“ sau „Revolving Door“, formația are o activitate de mai bine de doua decenii, pastrandu-și stilul de rap-rock, nu-metal și beat-uri sinuoase! „Cu acel ceva…

- Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti va avea din aceasta toamna un heliport de 800.000 de euro, fiind prima unitate medicala din Capitala cu propriul heliport la standarde internationale.Noul heliport va fi amplasat pe Blocul Operator Central. Data de finalizare a proiectului este estimata…