Stiri pe aceeasi tema

- Printr-un comunicat de presa, OFPSD arata ca „indiferent care sunt nemulțumirile celor care pun partidul intr-o astfel de situație vulnerabila, acestea nu pot fi mai importante decat așteptarile și speranțele milioanelor de romani care ne-au acordat incredere la alegerile din 2016 și ne-au dat șansa…

- Este important ca rolul de lider pe care femeile il au in tehnologia informatiilor si comunicatiilor sa fie recunoscut, a declarat, luni, ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, si a apreciat faptul ca in Romania diferentele de gen in acest domeniu sunt foarte mici. Diplomatul a punctat ca…

- Un grup de șase foști colegi reinnoada firul prieteniei, sub ochiul patrunzator al dirigintei lor. Alaturi de actorul din Botosani, joaca Oana Pellea, Diana Roman, Cosmin Natanticu, Aida Economu, Paul Diaconescu și Andrei Cojanu.

- V. S. Pe data de 28 octombrie, incepand cu ora 19.00, Casa de Cultura a Sindicatelor din Ploiești va gazdui unul dintre spectacolele importante ale acestui an, al carui protagoniști sunt Ștefan Banica și… femeile lui, artistul fiind singurul barbat care joaca in piesa care va fi interpretata pe scena…

- Carmen de la Salciua a rupt YouTube-ul cu noua ei piesa „De ce traim o iubire interzisa?”. Melodia lansata in urma cu 4 zile a ajuns numarul 1 in trending și are aproape 1 milion de vizualizari. Este una din cele mai rapide ascensiuni de acest tip a unei piese din repertoriul artistei. Artista demonstreaza,…

- Toata lumea știe despre relația speciala pe care starul hollywoodian o are cu biserica din care face parte. Așadar, nu e de mirare pentru mulți ca actorul le permite scientologilor sa intervina chiar și in viața lui privata. Iata cum! Penelope Cruz Colega de platou de la Vanilla Sky (2001) a fost cea…