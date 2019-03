Stiri pe aceeasi tema

- Jakarta a inaugurat duminica prima sa linie de metrou, un proiect în valoare de 1,1 miliarde de dolari mult asteptat de locuitorii din capitala indoneziana, unul dintre cele mai aglomerate orase din lume, relateaza AFP, citata de Agerpres.Capitala Indoneziei, unde traiesc circa 30 de milioane…

- Mai multe lucrari de intreținere au loc pe artera care face legatura dintre județul Hunedoara și sudul țarii. Drumarii au intervenit pe Defileul Jiului pentru a degaja carosabilul de crengile cazute. In plus, au fost inlocuite și indicatoarele rutiere avariate. Lucrarile la Defileul Jiului…

- ​”Banca Centrala Europeana ar fi trebuit consultata ”într-o etapa adecvata” care sa permita autoritații care inițiaza proiectul legislativ sa ia în considerare avizul BCE înainte de a lua o decizie cu privire la fond. BCE nu a fost consultata de Guvernul României…

- Controversatul, dar extrem de necesarul buget național ar putea fi adoptat de Guvern astazi. O ultima intalnire intre ministrul Finantelor, primarul Capitalei si președintele Asociației Municipiilor a avut loc joi, fara ca regulile de impartire a banilor sa fie in vreun fel

- Marturiile localnicilor in procesul de de arbitraj dintre Romania si compania miniera Gabriel Resources in legatura cu proiectul minier de la Rosia Montana, respinse de Tribunalul Bancii Mondiale Tribunalul Bancii Mondiale a acceptat petitia ”amicus curiae” depusa in procesul de arbitraj dintre Romania…

- Joi va avea loc o conferința de presa la care va participa și Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu. Lucrarile la noul sediu al Inspectoratului Scolar Judetean Cluj au fost încheiate la sfârșitul lunii mai, iar în toamna a avut loc recepția noii locații. Inițial,…

- Inaugurarea podului rutier și a celui pietonal de la Vadu Pașii a fost asumata de catre Consiliul Județean Buzau, care, deși nu era proprietarul podului, a decis sa salveze acest obiectiv. Lucrarea de reabilitare a podului monument istoric de la Vadu Pașii și de construire a unui nou pod rutier este…

- Trafic mai sigur pe timp de noapte in satele Cosnita si Parata din raionul Dubasari. O portiune de doi kilometri din drumul care face legatura dintre cele doua localitati a fost iluminat. Proiectul pentru instalarea sistemului modern a costat aproximativ 730 de mii de lei.