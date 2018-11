Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele-ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, intentioneaza sa transfere sediul ambasadei braziliene in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, argumentand ca natiunea israeliena este suverana, astfel ca are dreptul de a stabili care este propria capitala.

- Presedintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, s-a declarat decis sa modifice legea privind portul de arma, una din temele sale principale de campanie, si sa-i propuna functia de ministrul al justitiei judecatorului Sergio Moro, simbol al luptei anticoruptie in tara sa, transmite AFP preluata de…

- Jair Bolsonaro, ales duminica presedinte al Braziliei, a exclus luni o eventuala interventie militara in Venezuela, informeaza AFP, care preia presa locala. Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas…

- Organizatia Amnesty International a afirmat ca victoria lui Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica din Brazilia ar putea slabi apararea drepturilor omului in aceasta tara, relateaza luni agentia DPA. ''Presedintele ales a facut campanie cu o agenda in mod deschis impotriva drepturilor…

- Liderul francez Emmanuel Macron l-a felicitat luni pe presedintele brazilian de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, dupa alegerea acestuia cu o zi inainte si si-a afirmat deschiderea de a continua cooperarea cu Brazilia, "cu respectarea principiilor democratice", informeaza AFP. Emmanuel Macron este unul…

- Candidatul stangii in alegerile prezidentiale din Brazilia, Fernando Haddad, a declarat ca va lupta pana la capat pentru a impiedica 'instalarea fascismului in Brazilia', cu cinci zile inaintea turului al doilea in care adversarul sau de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, este cotat ca mare favorit,…