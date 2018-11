Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, s-a declarat decis sa modifice legea privind portul de arma, una din temele sale principale de campanie, si sa-i propuna functia de ministru al justitiei judecatorului Sergio Moro, simbol al luptei anticoruptie in tara sa, transmite AFP. In primul interviu…

- Jair Bolsonaro, ales duminica presedinte al Braziliei, a exclus luni o eventuala interventie militara in Venezuela, informeaza AFP, care preia presa locala. Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas…

- Noul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a castigat scrutinul prezidential, duminica, promitandu-le cetatenilor o noua directie politica, de la lupta impotriva criminalitatii si reducerea rolului statului in economie, pana la facilitarea dezvoltarii teritoriilor populatiilor indigene.

- Ambasadorii din 13 state arabe s-au intalnit marti in capitala australiana Canberra, preocupati ca o eventuala recunoastere de catre Australia a Ierusalimului drept capitala a Israelului ar putea pune sub semnul intrebarii perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters. Reuniunea are…

- Premierul australian Scott Morrison l-a anuntat, intr-o convorbire la telefon, pe omologul sau israelian Benjamin Netanyahu ca intentioneaza sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP, conform news.ro.Presa australiana a scris in aceeasi zi, luni, ca Scott Morrison…

- La numai o saptamana dupa ce Paraguayul a anuntat ca iși muta ambasada de la Ierusalim la Tel Aviv, Republica Ceha a anunțat ca va deschide o „Casa Ceha” in Ierusalim, in luna noiembrie, ca prim pas pentru a iși muta ambasada in Capitala.

- O reprezentanta de seama a Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Hanan Ashrawi, l-a acuzat pe presedintele SUA, Donald Trump, ca recurge la ''santaj ieftin ca instrument politic'', acuzatie ce survine ca reactie la decizia liderului de la Casa Alba de a taia ajutorul american de 200 de…