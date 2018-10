Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si vicepremierul italian Matteo Salvini i-au transmis felicitari lui Jair Bolsonaro, candidatul de extrema dreapta ales duminica in functia de presedintele ale Braziliei, informeaza dpa si AFP, informeaza Agerpres.'Presedintele Putin i-a trimis o telegrama…

- Dupa numaratoarea a 99% din voturile exprimate in al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia, Jair Messias Bolsonaro, candidatul Partidului Social Liberal a caștigat confortabil in fața concurentului Fernando Haddad, candidatul din partea partidului muncitoresc și protejatul fostului…

- Candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro, care a fost ales duminica presedinte al Braziliei cu 55,15% din voturi, a lansat un apel la schimbarea destinului Braziliei in primul sau discurs, relateaza AFP.

- Noul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a castigat scrutinul prezidential, duminica, promitandu-le cetatenilor o noua directie politica, de la lupta impotriva criminalitatii si reducerea rolului statului in economie, pana la facilitarea dezvoltarii teritoriilor populatiilor indigene.

- Cooperarea cu partenerii externi, in special Statele Unite, pentru contracararea amenintarilor hibride, inclusiv in contextul alegerilor parlamentare de anul viitor, a fost pe larg abordata marti, 23 octombrie, la intrevederea presedintelui Parlamentului, Andrian Candu, cu un grup de senatori americani,…

- Vreme extrema de jur imprejurul lumii. Uraganul Michael a ucis cel putin șapte oameni in Statele Unite si a lasat in urma distrugeri imense. In Columbia, 11 oameni au murit intr-o alunecare de teren provocata de ploi abundente. In Europa, sunt coduri portocalii si galbene de vant in Irlanda, Tara Galilor,…

- Madonna a folosit si hashtag-ul #EleNao (#ElNu, in limba portugheza, n.r.), care a devenit un slogan al campaniei demarate de femeile braziliene impotriva lui Jair Bolsonaro, in varsta de 63 de ani. Un grup creat pe Facebook, intitulat "Woman United Against Bolsonaro", are deja cateva sute de mii…