Jair Bolsonaro a fost investit marti in functia de presedinte al Braziliei in cadrul unei ceremonii oficiale la Brasilia, relateaza AFP. Investirea vine la peste doua luni dupa ce el a castigat alegerile cu un program de extrema-dreapta in fata stangii, la capatul unei campanii care i-a divizat pe brazilieni. Jair Bolsonaro, fost capitan de armata, a promis o ruptura radicala cu deceniile de politica de stanga si de centru-dreapta din Brazilia, cea mai mare putere din America Latina. El s-a prezentat ca liderul puternic capabil sa combata violenta si coruptia endemice din Brazilia si sa redreseze…