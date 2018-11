Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele-ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, intentioneaza sa transfere sediul ambasadei braziliene in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, argumentand ca natiunea israeliena este suverana, astfel ca are dreptul de a stabili care este propria capitala, informeaza mediafax. Jair Bolsonaro,…

- Presedintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, s-a declarat decis sa modifice legea privind portul de arma, una din temele sale principale de campanie, si sa-i propuna functia de ministrul al justitiei judecatorului Sergio Moro, simbol al luptei anticoruptie in tara sa, transmite AFP preluata de…

- Oponenții noului președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, au promis sa iasa in strada pentru a se opune intoleranței și violenței care cred ca vor aparea in cea de-a patra cea mai mare democrație din lume ca urmare a rezultatului alegerilor de duminica, relateaza The Guardian .

- Jair Bolsonaro, ales duminica presedinte al Braziliei, a exclus luni o eventuala interventie militara in Venezuela, informeaza AFP, care preia presa locala. Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas…

- Organizatia Amnesty International a afirmat ca victoria lui Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica din Brazilia ar putea slabi apararea drepturilor omului in aceasta tara, relateaza luni agentia DPA. ''Presedintele ales a facut campanie cu o agenda in mod deschis impotriva drepturilor…

- Noul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a castigat scrutinul prezidential, duminica, promitandu-le cetatenilor o noua directie politica, de la lupta impotriva criminalitatii si reducerea rolului statului in economie, pana la facilitarea dezvoltarii teritoriilor populatiilor indigene.

- Candidatul extremei drepte la alegerile prezidentiale din Brazilia, Jair Bolsonaro, a promis duminica sa faca o "curatenie cum nu s-a mai vazut niciodata in istoria" tarii daca va castiga alegerile de la sfarsitul saptamanii, informeaza dpa, citand media locale. Intr-un mesaj video difuzat…