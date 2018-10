Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul stangii in alegerile prezidentiale din Brazilia, Fernando Haddad, a declarat ca va lupta pana la capat pentru a impiedica 'instalarea fascismului in Brazilia', cu cinci zile inaintea turului al doilea in care adversarul sau de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, este cotat ca mare favorit,…

- Candidatul prezidential de extrema dreapta din Brazilia, Jair Bolsonaro, detine un avans considerabil asupra rivalului sau de stanga, Fernando Haddad, inaintea scrutinului decisiv programat pe 28 octombrie, indica primul sondaj realizat dupa primul tur al alegerilor, transmite Reuters preluata de…

- Fostul star al fotbalului brazilian Ronaldinho si-a manifestat pe Twitter sustinerea fata de candidatul extremei dreapta Jair Bolsonaro, favorit in sondaje la alegerile prezidentiale desfasurate duminica, acesta fiind sustinut si de alte personalitati ale sportului rege precum Rivaldo, informeaza…

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, a intrunit 46,46 % din voturi la alegerile prezidentiale desfasurate duminica in Brazilia, urmand sa-l infrunte intr-un al doilea tur pe reprezentantul Partidului Muncitorilor, Fernando Haddad, care a obtinut 28,69%, transmite AFP, care citeaza rezultatele…

- Jair Bolsonaro, politician de extrema dreapta și candidat in alegerile prezidențiale din Brazilia, se afla in stare grava, dupa ce a fost injunghiat in timpul campaniei din Juiz de Fora, noteaza The...

- Principalul candidat la alegerile prezidențiale din Brazilia, Jair Bolsonaro, a fost atacat cu un cuțit in timpul unei manifestații electorale care a avut loc in orașul Juiz de Fora. Politia a anunțat...

- Principalul candidat in alegerile prezidentiale din Brazilia, Jair Bolsonaro, a fost ranit in urma unui atac cu cutit, in timpul unei manifestatii din timpul campaniei electorale. Medicii si oficiali ai spitalului din Brazilia care se ocupa de Bolsonaro spun ca pacientul s-a aflat intr-o prima faza…

- Tribunalul Superior Electoral al Braziliei a decis ca fostul președinte Lula nu va putea sa candideze pentru un al treilea mandat in alegerile din octombrie, la care e marele favorit deși este incarcerat, relateaza AFP și Reuters.