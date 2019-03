Stiri pe aceeasi tema

- Doi angajati ai BRD Iasi sunt suspectati de delapidare dupa ce ar fi iesit din sediu cu suma de 2 milione de lei. Suspectii au fost retinuti, la finele saptamanii trecute, dar apoi au fost eliberati pentru a fi cercetati sub control judiciar.

- Un dosar cu acuzatii incredibile este instrumentat in mare taina de anchetatorii din Iasi. Doi angajati din cadrul BRD, una dintre cele mai importante banci din tara, sunt cercetati sub control judiciar pentru delapidare dupa ce ar fi reusit printr-o metoda ingenioasa sa scoata din tezaurul bancii nu…

- In ultimii cinci ani, prin posta au fost expediate catre asigurati, de catre CJAS, in jur de 489.010 de carduri din 553.446 tiparite. Dintre cele expediate, 64.436 de carduri au fost restituite Casei pentru ca titularii nu au fost gasiti la domiciliu in decursul a 30 de zile, acestia fiind asteptati…

- Trei indivizi mascati au reusit sa fure peste un miliard si jumatate de lei din doua seifuri din primaria Tibana • Jaful pare unul ca la carte, avand in vedere ca nimeni nu a vazut si nu a auzit nimic • Hotii au reusit sa plece cu seifurile, iar pe unul dintre acestea l-a abandonat [...]

- In cele doua razboaie mondiale, soldatii romani au fost umiliti de compatrioti si trimisi pe front slab echipati, cu arme proaste si in unele cazuri condusi de ofiteri incapabili. Practic, zeci de mii de osteni au fost trimisi la moarte, iar precupetii si politicienii au adunat averi si recunoastere…

- Omul de afaceri a mers pe o politica populista, care i-a atras simpatia oamenilor din Orhei, unde a fost ales primar in 2015. Transport gratuit, OrheiLand și strazi incalzite sunt doar cateva dintre „realizarile“ primarului. Shor a fost arestat in 2016 fiind acuzat de furtul unui miliard de dolari din…

- Trei tineri au fost retinuti dupa ce au comis mai multe furturi de pe carduri bancare.In urma perchezitiilor, in casele acestora a fost gasit aproape jumatate de milion de lei, 10 mii de dolari, 5 mii de euro și tehnica speciala.

- Doua femei din SUA sunt dovada vie ca aparențele inșeala! Cele doua femei, profesoare la o școala catolica, au furat o jumatate de milion de dolari din fondurile școlii catolice la care lucrau, iar apoi i-au cheltuit pe toți in cazinourile din Las Vegas.