Jaf urmat de incendiu în Dâmboviţa. Hoţii au vrut să îşi şteargă urmele Pagubitii spun ca au ramas fara 150.000 de lei și mai multe bijuterii din aur. Joi dimineata, barbatul a plecat la camp, iar sotia si fiul cel mare se indreptau catre piata sa vanda recolta. Pe drum, tanarul a realizat ca mai are nevoie de ceva bani si s-a intors acasa. Asa a descoperit dezastrul. "Locuinta a fost jefuita, dupa care a fost incendiata. Banuiesc ca hotii au premeditat totul pas cu pas, au asteptat sa plecam de acasa, dupa care au dat buzna si au sustras bunurile, bani si ce au mai gasit acolo", a explicat Cosmin Paraschiv, fiul proprietarilor, potrivit romaniatv.net. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

