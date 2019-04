Stiri pe aceeasi tema

- Un jaf de un milion de dolari a avut loc pe un aeroport din Mexic, chiar atunci cand sacii cu bani erau pe punctul de a fi incarcați dintr-o autospeciala in avion. Talharii au distrus sistemele de securitate, au furat banii sub amenințarea armelor și au disparut. Toata operațiunea a avut loc in numai…

- Faptele s-au produs miercuri seara in jurul orei locale 21:00 (joi ora 04:00, ora Romaniei). Hotii au sosit la bordul unei camionete si au distrus barierele de securitate aflate pe pista aeroportului din Guanajuato, au explicat reprezentantii administratorului acelui aeroport, Grupul Aeroportuar…

- Mai multe persoane armate au atacat în trei minute o furgoneta blindata pe o pista a unui aeroport internațional din centrul Mexicului, în timp ce banii erau pe punctul de a fi încarcați într-un avion, și au reușit sa fuga cu un milion de dolari, relateaza AFP. Furtul a avut…

- Mod de preparare iepure cu sos de rosii: Se toaca usturoiul, ceapa, prazul, ardei gras; morcovul se taie rondele. Se pune o tigaie mai inalta la foc, se toarna uleiul de masline si se pune treptat usturoiul, se amesteca putin, apoi ceapa, prazul, ardeiul si morcovul. Se lasa la calit…

- Barbatul este din Hawaii si se afla in excursie la Las Vegas. El a castigat duminica, la sloturi, suma exacta de 1.029.529,13 dolari. Turistul a dat lovitura la Plaza Hotel and Casino, iar conducerea a subliniat ca totul s-a petrecut in mai putin de cinci minute. Jocul in cauza, la care barbatul…

- Vouchere de vacanța 2019. Companiile care fabrica voucherele de vacanța și tichetele culturale ar putea fi obligate la respectarea unor noi prevederi. Ministerul Finanțelor a propus un proiect de ordin in care revede, printre altele, ca aceste firme trebuie sa dețina la "data solicitarii autorizației…

- FIFA a anuntat, miercuri, ca piata mondiala a transferurilor in anul 2018 a atins suma totala de 7,03 miliarde de dolari.Conform raportului Global Transfer Market, valoarea totala a transferurilor din 2018 este cu 10,3 la suta mai mare decat cea din 2017. Citește și: SURSE - Dupa Mihai…

- Oligarhul condamnat Veaceslav Platon a cheltuit peste jumatate de milion de dolari americani, in anul 2016, pentru organizarea unei ample campanii de denigrare a liderului PDM, Vlad Plahotniuc, dar și a Republicii Moldova pe plan extern. Scopul acesteia era de a desculpa de implicare in frauda bancara…