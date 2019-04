Stiri pe aceeasi tema

- Persoane ramase deocamdata neidentificate au furat bijuterii si articole vestimentare in valoare de cel putin 350.000 de euro dintr-un hotel de lux aflat intr-un cartier rezidential din Paris, au anuntat joi surse din Politia franceza, citate de AFP. Faptele s-au produs in noaptea de miercuri spre joi.…

- Magazine comerciale, restaurante devastate pe Champs-Elysees, confruntari extrem de violente cu forțele de ordine. Un mare numar de persoane au fost interpelate de poliție, multe dintre ele fiind plasate in stare de arest. Emmanuel Macron considera ca nu s-a facut tot ce trebuia pentru a opri reeditarea…

- CHIȘINAU, 16 mart - Sputnik. Polițiștii francezi au folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor, în timp ce mitingurile Vestelor Galbene continua pentru cel de al optsprezecelea weekend consecutiv din capitala franceza, a raportat corespondentul Sputnik. Mai multe mii de…

- Oamenii s-au adunat pe Champs-Elysees pentru cel de-al 18-lea weekend consecutiv de proteste antiguvernamentale care l-au fortat initial pe presedintele francez Emmanuel Macron sa adopte noi masuri impotriva saraciei. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care…

- O mașina din coloana oficiala a ambasadei Marii Britanii a lovit o femeie care traversa intr-o zona nepermisa. Accidentul a avut loc joi seara, intre Arcul de Triumf și Piața Presei Libere. Potrivit Digi 24, in accident a fost implicata o mașina a Poliției, antemergator al coloanei oficiale. Femeia…

- Un șofer care conducea un bolid de lux a spulberat, sambata, doi pietoni la Arcul de Triumf, din București! Șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat in stația de autobuz, pe care a distrus-o in totalitate.Doua persoane au ajuns la spital. Poliția l-a testat pe conducatorul auto cu…

- Dupa ce a petrecut 36 de ani in fruntea casei Chanel, a lucrat pentru Fendi si a creat propria marca, Karl Lagerfeld a decedat la varsta de 85 de ani. Un simbol al stilului pe care toata lumea il credea nemuritor, scrie revista Voici. Supranumit "Kaiserul" modei, Lagerfeld s-a stins la spitalul…

- Circa 74 de persoane au fost plasate sambata in arest preventiv in capitala franceza in marja actului IX al mobilizarii vestelor galbene, potrivit unui bilant prezentat de Parchetul din Paris la ora locala 17:00, potrivit France Presse.Politia a anuntat la randul sau ca 100 de persoane au fost retinute…