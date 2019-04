Jaf la o sală de jocuri! Amenințări cu pistol și cuțit, se caută făptașii Doua persoane mascate și inarmate au jefuit in aceasta dimineața o sala de jocuri din județul Cluj. Dupa cum precizeaza cei de la Inspectoratul de Poliție al județului Cluj, talharii au amenințat casiera salii de jocuri și au reușit sa sustraga 7.000 de lei, insa nimeni nu a fost ranit, conform Agerpres. Polițiștii de la investigații criminale fac cercetari pentru a-i depista pe faptași, care ar putea intra in arest pentru talharie calificata. Atunci cand s-a produs incidentul, talharii aveau asupra lor un cuțit și un pistol. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

