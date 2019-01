Si-a petrecut weekendul blocata in liftul unui miliardar

O femeie a fost salvata dupa ce si-a petrecut weekendul inchisa in liftul unei cladiri a miliardarului Warren Stephens, fondatorul Stephens INC, in cartierul Manhattan din New York. Marites Fortaliza, in varsta de 53 de ani, angajata pe post de menajera, a intrat vineri seara in liftul… [citeste mai departe]