Stiri pe aceeasi tema

- Un jaf a avut loc duminica dimineata, in jurul orei 5.00, la o casa de schimb valutar din centrul orasului Timisoara, apartinand omului de afaceri Jabri Tabrizi. Se pare ca hotii au plecat cu aproximativ 150.000 de euro.

- Nu toți pot sa fie Banksy și nici Ycre. Totuși, un tanar din Timișoara a incercat sa-și exercite talentul pe una dintre cladirile Timișoarei. A fost „premiat” cu amenda maxima de polițiștii locali. Oamenii legii aflați ieri in patrulare au surprins un tanar timp ce desena cu spray graffiti pe imobilul…

- Quentin Tarantino a dat nas in nas cu doi barbați care i-au spart casa din Los Angeles. Dupa ce s-au intalnit cu proprietarul casei, hoții au fugit, iar poliția incearca sa-i identifice dupa camerele de supraveghere din zona, scrie TMZ. Hoții au patruns in locuința regizorului duminica noapte printr-un…

- În urma cu 29 de ani, la Timișoara, au avut loc primele reprimari sângeroase ale revoluționarilor din decembrie '89. În dimineața zilei de 17 decembrie autoritațile de la București au hotarât sa îl evacueze forțat pe Laszlo Tokes din casa și sa îl…

- Echipajele si utilajele Societații de Drumuri Municipale au reusit sa curete arterele principale din Timisoara. Orașul se afla pana maine la ora... The post Deszapezire pe strazile Timișoarei. City manager: SDM a acționat cu tot efectivul necesar appeared first on Renasterea banateana .

- Drumul judetean 691 de la limita Timișoarei cu Dumbravița pana la autostrada A1 va fi extins la patru benzi. Șoseaua de aproximativ 10 kilometri pornește de la sensul giratoriu din nordul Timisoarei, de la limita cu localitatea Dumbravita și duce la centura Timisoarei si autostrada. „Este un proiect…

- Leul s-a apreciat fata de euro, cu 0,10 bani (-0,02%), cursul de schimb coborand miercuri la 4,6667 lei/euro, fata de 4,6677 lei/euro marti, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei. In schimb, leul a pierdut 0,18 bani (0,04%) in fata dolarului american, care a fost cotat la…

- Promisiuni din partea reprezentanților PNL, in ceea ce privește centura Timișoarei. Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, astazi, la Timișoara, legat de costurile organizarii referendumului pentru familie, cu care ar fi putut sa se realizeze inclusiv centura Timișoarei, ca atunci cand partidul…