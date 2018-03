Stiri pe aceeasi tema

- Un jaf a avut loc la o casa de schimb valutar din localitatea Chisineu Cris, din judetul Arad, in noaptea de joi spre vineri, hotii reusind sa fuga cu seiful plin cu bani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In cursul noptii de joi spre vineri, cand oficialitatile din Chisineu-Cris se pregateau pentru vizita oficiala a ministrului agriculturii, Petru Daea, hotii au actionat nestingheriti. Ei au spart o casa de schimb valutar si au plecat cu seiful plin de bani. Polițiștii Serviciului Investigații Criminale…

- Oamenii legii anunta ca pe 9 martie a avut loc un atac armat la un schimb valutar din sectorul Botanica al Capitalei. Individul ar fi fost inarmat cu un pistol si ar fi amenintat casierul, solicitand banii din masina de casa si control. Ulterior, atacatorul a fugit de la locul faptei intr-o directie…

- O casa de schimb valutar din orasul Chisineu Cris, judetul Arad, a fost sparta in cursul noptii de joi spre vineri, hotii plecand cu seiful cu bani, informeaza surse din cadrul anchetei, potrivit Agerpres. "Hotii au patruns in incinta casei de schimb valutar, au intors camerele de supraveghere…

- Potrivit informațiilor pe care le deținem, hoții au furat un seif in care se afla o suma importanta de bani, posibil incasarile efectuate in timpul zilei. Urmeaza sa se stabileasca cu exactitate ce suma de bani a fost sustrasa, polițiștii Serviciului Investigații Criminale fiind la fața locului, efectuand…

- Un individ a intrat cu un pistol intr-un schimb valutar din sectorul Botanica al Capitalei și a amenințat casierul solicitand banii din masina de casa si control. Individul a fugit de la locul faptei intr-o directie necunoscuta, dupa ce operatorul a activat butonul de alarma.

- CURS BNR, 21 martie 2018. LEUL s-a DEPRECIAT. EURO, singura moneda care a scazut. SCHIMB VALUTAR EURO a scazut, potrivit cursului BNR comunicat in 20 martie 2018. Scaderea este de 0.0004. Astfel, LEUL s-a apreciat. Un EURO = 4.6651 RON. CURS BNR, 21 martie 2018. LEUL s-a DEPRECIAT. EURO,…

- In noaptea de 17 spre 18 martie, in jurul orei 01.30 politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Craiova insotiti de un jandarm, in timp ce executau serviciul de patrulare pe bulevardul Dacia, in zona Pieței Garii, au observat un autoturism ...

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la ora 2:22 si a avut loc la o adancime de 124 de kilometri. Cutremurul a avut loc in apropierea oraselor: Nehoiu (16 km), Covasna (35 km), Intorsura Buzaului (38 km), Targu Secuiesc…

- Jaful secolului a fost dat in Brazilia, iar hoții au fugit cu cinci milioane de dolari in mai puțin de șase minute. Mai ceva ca-n filme! Cinci barbați au furat cinci milioane de dolari, bani gheața, dintr-un avion care trebuia sa decoleze de pe aeroportul din Sao Paolo, Brazilia, cu destinația…

- Un cutremur cu magnitudine 3,7 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in judetul Vrancea, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 01.22, la o adancime de 140 de kilometri, titreaza News.ro. Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a inregistrat…

- Noaptea trecuta a fost una fatidica pentru doi barbați de 34 și 39 de ani: trupurile acestora au fost gaite carbonizate dupa ce o casa din localitatea Ciocârlia a luat foc! Echipele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cele doua victime, locuința fiind…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora 00:57, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata datele Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP)

- Doi batrani, soț și soție, din comuna Turburea, au avut parte de momente cumplite in noaptea de vineri spre sambata. Dupa ce hoții le-au furat joi o garnița cu carne, aceștia nu au cerut ajutor, spre bucuria autorilor care s-au intors a doua zi și au intrat peste ei, in casa, de unde au furat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ger valabil pentru judetul Suceava incepand de luni, 26 februarie, de la ora 3:00 si pana joi, 1 martie, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, in aceasta perioada temperaturile vor fi foarte scazute, atat noaptea, cat și ziua. Pe perioada…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 03.10, politistii din Cugir au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada I.B. Deleanu din Cugir. Un tanar de 28 de ani, din Sighetul Marmatiei, judetul Maramures, in timp ce conducea un autoturism,…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Lunca Corbului au continuat cercetarile intr-un dosar penal inregistrat sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca, in data de 3 februarie a.c., N.I.G., de 41 de ani, V.F., de 29 de ani si N.F., de…

- Un individ este cautat de politie dupa ce a intrat cu arma intr-o casa de schimb valutar din Chisinau, amenintind un angajat, dupa care a dat bir cu fugitii. Politia informeaza ca totul s-a intimplat astazi, in jurul orei 15:00, in sectorul Riscani al capitalei. Nu este clar deocamdata ce a vrut sa…

- Un barbat a intrat intr-un schimb valutar, a amenințat casierul cu arma si i-a cerut bani. Victima, un tanar de 24 de ani, nu s-a lasat intimidata și a apasat butonul de alarma care a inștiințat agentii de paza. Vazand acest lucru, suspectul a luat-o la fuga.

- Acesta reprezinta una dintre etapele importante ale proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor solide in județul Arad”, a carui valoare se ridica la 30 de milioane de euro și care a beneficiat de finanțare europeana. Demarat in 2010, proiectul urmarește imbunatațirea infrastructurii…

- Patronul unor case de schimb valutar, din Medgidia, a fost arestat pentru instigare la distrugere dupa ce a platit doi barbați, din oraș, sa incendieze acoperișul unei agenții de schimb valutar, aparținand unui rival.

- Pe 28 august 1944, noaptea, dupa ce toata ziua de dinainte ”dezasamblasera” un tren german de 10 vagoane plin cu muniție de razboi, locuitorii Brailei au decis ca e cazul sa ”lucreze” și noaptea. Au venit cu faclii, ignorand praful de pușca impraștiat peste tot. Explozia a fost una incredibila: a ucis…

- Un barbat din Medgidia, banuit de comiterea unei infractiuni de instigare la distrugere, a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de instigare la distrugere, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta, au identificat…

- Trei tineri banuiti de savarsirea unor infractiuni de furt din locuinte din Istria, judetul Constanta au fost identificati de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de furt calificat din incinta a doua imobile, din localitatea Istria,…

- Casele de schimb valutar din Moldova vor fi obligate sa instaleze camere de supraveghere video și sa asigure inregistrarea video a activitații de schimb valutar cu persoanele fizice, pe tot parcursul timpului de lucru, in regim online. Acest lucru este prevazut de modificarile la legislația in vigoare,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: CHITIC DRAGOȘ VICTOR, la data faptei viceprimar al municipiului Piatra Neamț, județul Neamț, in prezent primar al aceluiași oraș, VIȘAN VASILE,…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,7 grade pe scara Richter s-au produs duminica noaptea, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,7 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- De ce a trebuit dat afara in rastimp de un an si al doilea premier si aruncata tara in haos inaintea vizitei premierului nipon? Pentru ca seful PSD Dragnea vrea toata puterea. Si o vrea acum.

- Peste 1.600 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate fiind aplicate 180 de amenzi, a caror valoare depaseste 200.000 de lei. Potrivit IGPR, in perioada 3 9 ianuarie 2018, sub coordonarea Directiei de…

- Un tanar de 19 ani din judetul Brasov a fost identificat si retinut de politistii de la investigatii criminale, miercuri, fiind suspectat ca a incercat sa jefuiasca, in decembrie, o casa de schimb valutar de pe strada Toamnei. Acesta este suspectat ca in dimineața zilei de 14 decembrie 2017, inarmat…

- Polițiștii orașului Chișineu-Criș cerceteaza un tanar și un minor pentru savarșirea infracțiunilor de furt calificat și conducerea unui autoturism neinmatriculat. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat un tanar de 20 de ani, din Pancota și unul de 16 ani, din Șiria, care in noaptea…

- Mai multe persoane purtand cagule si inarmate cu topoare au furat, miercuri, bijuterii in valoare ''de peste 4 milioane de euro'' dintr-un magazin situat in faimosul hotel Ritz din Paris. Jaful din hotelul de lux a fost executat in jurul orei 18:30 (17:30 GMT) de cinci persoane. Trei dintre acestea…

- Doi indivizi au spart in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 2.00, supermarketul Profi situat vizavi de magazinul Milcov, de unde au furat automatul Zebra PayPal, cu banii care erau inauntru. De asemenea, ei au dat spargere la un magazin de pe raza orașului Adjud și unul din localitatea…

- Astfel, la sfarsitul lunii iunie, intr-o noapte, pe la ora 3, un autoturism BMW a oprit la poarta Centrului Logistic European, aflat chiar langa Metro, drumul spre Bratuleni. Paznicul parcului s-a grabit sa deschida poarta care se actiona pe role. Acesta credea ca este una dintre masinile care intra…

- Guvernul Moldovei prezice o ușoara devalorizare a cursului de schimb valutar al leului fața de dolar in urmatorii cițiva ani. In special, este de așteptat ca in urmatorii trei ani leul sa se devalorizeze fața de dolar cu aproximativ 4,6% - de la 17,68 lei pentru 1 dolar in anul 2018 pina la 18,5 lei…

- Un tanar de 20 de ani din Cugir a fost retinut de politie, dupa ce, in noaptea dintre ani, a furat doua autoturisme pe care le-a condus fara a poseda permis de conducere. Pe unul dintre autoturisme l-a avariat. Potrivit IPJ Alba, in 4 ianuarie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- Anul trecut leul moldovenesc și-a consolidat poziția fața de dolar cu 14,4%, dar și fața de euro cu 2,3%, relateaza NOI.md. Aceste informații sint confirmate de datele Bancii Naționale a Moldovei, potrivit carora cursul oficial al leului fața de dolar la data de 1 ianuarie 2017 era de 19,9814 lei pentru…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 02.00, in incinta unui bar din Cobadin, judetul Constanta, a avut loc un conflict spontan intre doi barbati din localitate.In timpul conflictului dintre ei unul a decedat, fiind lovit de mai multe ori cu un cutit.Agresorul este un tanar de 25 de ani care a fost identificat…

- Conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut magnitudinea 3,1 si s-a produs la ora 01.33, in judetul Buzau. Cutremurul s-a inregistrat la o adancime de 127 de kilometri. Un alt seism, cu magnitudinea 2,4, a avut loc la ora 03.25, in…

- Un barbat din județul Teleorman a fost arestat dupa ce a furat cutia milei dintr-o manastire din Galați. In cutie erau 395 de lei. Hoții nu mai au frica nici de Dumnezeu. Un barbat de 33 de ani, din județul Teleorman, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a fost prins de

- Un eveniment absolut bizar s-a petrecut in seara sfanta de Craciun in zona Saravale din judetul Timis, zona Saravale. Mai multi localnici au surprins o forma ciudata pe cer, de parca ar fi fost un inger. In timp ce unii au considerat ca e un semn de la Dumnezeu, altii sunt de parere ca e unul rau si…