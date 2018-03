Stiri pe aceeasi tema

- Un jaf ca-n filme a avut loc, noaptea trecuta, in vestul țarii. Hoții au taiat cablurile electrice de la sistemul de alarmare și supraveghere, apoi au spart un geam pe care au intrat intr-o casa de schimb valutar din localitatea Chișineu-Criș, din județul Arad. Aceștia au reușit sa fuga cu seiful in…

- Oamenii legii anunta ca pe 9 martie a avut loc un atac armat la un schimb valutar din sectorul Botanica al Capitalei. Individul ar fi fost inarmat cu un pistol si ar fi amenintat casierul, solicitand banii din masina de casa si control. Ulterior, atacatorul a fugit de la locul faptei intr-o directie…

- Potrivit informațiilor pe care le deținem, hoții au furat un seif in care se afla o suma importanta de bani, posibil incasarile efectuate in timpul zilei. Urmeaza sa se stabileasca cu exactitate ce suma de bani a fost sustrasa, polițiștii Serviciului Investigații Criminale fiind la fața locului, efectuand…

- CURS BNR, 21 martie 2018. LEUL s-a DEPRECIAT. EURO, singura moneda care a scazut. SCHIMB VALUTAR EURO a scazut, potrivit cursului BNR comunicat in 20 martie 2018. Scaderea este de 0.0004. Astfel, LEUL s-a apreciat. Un EURO = 4.6651 RON. CURS BNR, 21 martie 2018. LEUL s-a DEPRECIAT. EURO,…

- Jandarmii din Chisineu Cris au returnat proprietarei o geanta cu bani, carduri bancare si acte, pierduta in fata unui magazin. Patrula de intervenție din orașul Chișineu-Criș a observat, marti, la ora 15,30, o geanta din piele de culoare maron, lasata pe pervazul din fața magazinului ,,Universal Criș”…

- Un magazin din Arad este atat de des frecventat de hoți, incat patronul nu mai știe ce sa faca pentru a-i ține departe. Anul trecut, in 5 mai, din pet shop-ul in cauza, un hoț a furat banii din cutia cu donații pentru animale, apoi, dupa cateva luni in 11 iulie, un altul a furat cele mai valoroase…

- Autoritatile au prins doi indivizi care pretindeau a fi operatori ai unei case de schimb valutar, dupa ce acestia reusisera sa fuga cu un milion de dolari, primiti de la un client care nu realizase ca se afla in mijlocul unei inselatorii. Hotii ar fi inchiriat un spatiu care fusese folosita de o banca…

- Polițiștii orașului Pancota au identificat doi barbați, banuiți de un furt din locuința. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat doi tineri, de 23 și 25 de ani, din Pancota, care in noaptea de 8/9 martie au forțat usa unei case din oras. Cei doi au patruns in interior, de unde au…

- Scena a fost filmata de un amator in timpul furtunii de zapada care a afectat Europa, inclusiv capitala Irlandei. In imagini se vede cum imobilul pur si simplu cade la pamant ca un castel de carti de joc.

- Poliția nu a prins hoții, dar Poșta a gasit vinovații. Au fost neatenți, iar acum trebuie sa plateasca. E cazul celor trei angajați ai Poștei Romane la Arad, de sub nasul carora, acum patru ani, s-au furat aproape 400.000 de lei. Compania Naționala de Poșta i-a dat in judecata pentru neglijența in serviciu…

- Unii dintre ei au adus coliva, din care au și gustat, dar și o cruce de lemn pe scria scria "PSD Mafia 1921 - 2018". "Duminica, in Piața Victoriei, am mancat cea mai buna coliva. PSD se indreapta cu pași repezi spre groapa de gunoi a istoriei", a scris Tudor Carstoiu pe Facebook, loc unde…

- UPDATE ORA 19.50 Peste 1.500 de oameni, potrivit unor surse, se afla duminica seara in Piata Victoriei pentru a-si manifesta sustinerea fata de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si a protesta in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de…

- Ultimele trialuri ale actualului sezon al proiectului „Performanta are viitor” vor avea loc in Isalnita (Dolj, 18 martie), Cugir (Alba, 1 aprilie) si Chisineu-Cris (Arad, 15 aprilie). „Performanta are viitor”, proiectul de scouting dezvoltat de Federatia Romana de Fotbal si Gillette, o marca din portofoliul…

- Patronul unor case de schimb valutar, din Medgidia, a fost arestat pentru instigare la distrugere dupa ce a platit doi barbați, din oraș, sa incendieze acoperișul unei agenții de schimb valutar, aparținand unui rival.

- „Dupa Constanta, Putna si Rm. Sarat, ultimele trei localitați pe care le vom vizita in acest sezon ne vor ajuta sa avem o acoperire cat mai buna in ceea ce privește aria de selecție pentru acest proiect”, explica Jean Vladoiu, ambasador „Performanța are viitor”. Pentru a putea fi inscriși…

- Un barbat din Medgidia, banuit de comiterea unei infractiuni de instigare la distrugere, a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de instigare la distrugere, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta, au identificat…

- Cristian Irimus este un satmarean din zona Tasnad, care a decis sa lase in urma viata din Romania si sa isi gaseasca norocul, ca multi altii, in Vest, ajungand la Londra. Desi avea un loc de munca stabil si un venit linistitor, Cristi a dorit sa paraseasca Romania, despre care considera ca nu intelege…

- Doi batrani din Iași au fost jefuiți ziua in amiaza mare. Hoții le-au furat 60.000 de euro, chiar in timp ce batranii se aflaui in casa. Batranii au pierdut toata agoniseala de-o viața intr-o clipa. Totul pentru ca au deschis poasta cui nu trebuie… Trei indivizi le-au batut la ușa și s-au aratat interesați…

- Autoritatile au urmarit imaginile de pe camerele de supraveghere si au observat ca jaful din urma cu cinci ani seamana cu cel de-al doilea furt. In ambele cazuri, hotii au intrat in magazin cu un carucior de copii in care se afla un bebelus. In acest carucior hotii ascundeau hainele furate. Doi dintre…

- O noua editie a Targului de Blanuri si Articole din piele se desfasoara la sfarsitul acestei spatamani la Iulius Mall din Timisoara. Manifestarea este organizata de Expotimișoara Internațional impreuna cu Iulius Mall Timișoara si are ca scop continuarea promovarii produselor de sezon iarna/primavara…

- Casele de schimb valutar din Moldova vor fi obligate sa instaleze camere de supraveghere video și sa asigure inregistrarea video a activitații de schimb valutar cu persoanele fizice, pe tot parcursul timpului de lucru, in regim online. Acest lucru este prevazut de modificarile la legislația in vigoare,…

- “La aparitia politistilor, acestia, folosind doua autoturisme de teren si un tractor forestier, au fugit de la fata locului folosind drumuri forestiere foarte greu accesibile. Pe timpul urmaririi, doi dintre barbati, au abandonat autoturismul în care se aflau si au fugit în…

- Hoții de buzunare din Timișoara deveniți vedete pe Facebook au fost condamnați de Curtea de Apel Timișoara, sentințele primite de cei din familia Fercovici fiind definitive. Hoții, care au la activ și un furt dintr-un imobil in timp ce proprietarii erau in casa, fiind filmați de o camera de supraveghere.…

- Cei trei au fost condamnați dupa ce, in 29 august 2017, au dat o spargere intr-un apartament din Piața Maria. Remus Fercovici senior a fost cel care s-a asigurat ca hoții nu sunt surprinși și i-a ajutat sa intre pe geamul locuinței. Ciprian Fercovici și Wilmos Chețan au intrat in apartament,…

- Accidentul se datoreaza tot vitezei excesive, neatenției și nepastrarii distanței corespunzatoare. De reținut ar fi faptul ca unul dintre șoferii implicați in accident, șoferul din microbuz, deși la prima vedere nu pare vinovat fiind pe drumul prioritar a fugit de la locul impactului. Adica, a tras…

- Un tânar care a ramas fara autoturism, dupa ce hoții i l-au furat chiar din fața blocului, a primit o veste buna de la oamenii legii. Mașina i-a fost gasita în Vama Nadlac, din județul Arad. Se pare ca hoții încercau sa treaca granița, pentru a o vinde peste hotare. Trei persoane sunt…

- Peste 1.600 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate fiind aplicate 180 de amenzi, a caror valoare depaseste 200.000 de lei. Potrivit IGPR, in perioada 3 9 ianuarie 2018, sub coordonarea Directiei de…

- Polițiștii orașului Chișineu-Criș au identificat doi tineri, banuiți de comiterea infracțiunilor de furt calificat și tentativa de furt calificat. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit...

- Un tanar de 19 ani din judetul Brasov a fost identificat si retinut de politistii de la investigatii criminale, miercuri, fiind suspectat ca a incercat sa jefuiasca, in decembrie, o casa de schimb valutar de pe strada Toamnei. Acesta este suspectat ca in dimineața zilei de 14 decembrie 2017, inarmat…

- Polițiștii orașului Chișineu-Criș cerceteaza un tanar și un minor pentru savarșirea infracțiunilor de furt calificat și conducerea unui autoturism neinmatriculat. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat un tanar de 20 de ani, din Pancota și unul de 16 ani, din Șiria, care in noaptea…

- Doi tineri din Arad au nascocit o metoda prin care faceau plinul la mașina pe gratis, din PECO, apoi plecau liniștiți in treaba lor. Cei doi sunt cercetați acum de polițiști din Chișineu Criș, ...

- Un oras intreg a fost surprins de momentul in care in parcarea unui restaurant de lux de la marginea Lugojului aterizeaza un elicopter. Din aparatul de zobor a coborat primarul din Barna, Dumitru Pecora, insotit de o bruneta si de alti barbati. Acestia au venit special cu elicopterul pentru a servi…

- Polițiștii clujeni au fots sesizați, marți seara, privind o spargere petrcuta la biserica ortodoxa Sf. Nicolae din Iclod, aflata chiar lânga șoseaua Gherla – Cluj, de unde ar fi fost sustrasa o icoana.Furtul ar fi fost fost observat marți dupa-amiaza, dar este posibil…

- Guvernul Moldovei prezice o ușoara devalorizare a cursului de schimb valutar al leului fața de dolar in urmatorii cițiva ani. In special, este de așteptat ca in urmatorii trei ani leul sa se devalorizeze fața de dolar cu aproximativ 4,6% - de la 17,68 lei pentru 1 dolar in anul 2018 pina la 18,5 lei…

- Anul trecut leul moldovenesc și-a consolidat poziția fața de dolar cu 14,4%, dar și fața de euro cu 2,3%, relateaza NOI.md. Aceste informații sint confirmate de datele Bancii Naționale a Moldovei, potrivit carora cursul oficial al leului fața de dolar la data de 1 ianuarie 2017 era de 19,9814 lei pentru…

- Jaf de proportii la Palatul Dogilor din Venetia. Hoții au reușit sa sustraga mai multe brațari și coliere, chiar in ultima zi a expoziției. Polițiștii afirma ca infractorii au fost bine pregatiți, noteaza The Telegraph citat de Libertatea.ro Palatul Dogilor din Veneția a gazduit expoziția „Comorile…

- Astazi, 30 ianuarie a.c., in jurul orei 12.00, politistii din cadrul Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta s au sesizat cu privire la faptul ca, un barbat aflat in control judiciar, in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie ,…

- S-a intamplat in noaptea de miercuri spre joi, la cafeneaua de pe str. C. Brediceanu nr. 2. Oamenii legii au fost sunați de angajații localului, in jurul orei 1 noaptea. Polițiștii locali au plecat in cautarea celor doi hoți, pe care i-au gasit in urma descrierilor facute de angajați. Cand…