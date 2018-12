Jaf la o biserică din Viena - Cel puțin cinci călugări au fost răniți Cel puțin cinci calugari au fost raniți joi, dupa ce au fost atacați de doi indivizi neidentificați intr-o biserica din Viena, a anunțat Poliția austriaca, precizand ca nu sunt indicii care sa sugereze ca ar fi fost vorba de un act terorist, ci pare sa fi fost un jaf, informeaza mediafax. Incidentul s-a petrecut joi dupa-amiaza in incinta unei biserici din zona Strebersdorf a capitalei Austriei, se arata intr-un mesaj postat pe Twitter de Poliția vieneza. Potrivit informațiilor disponibile, unul dintre agresori a cerut victimelor sa-i predea obiecte de valoare și bani. BUBUIE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

