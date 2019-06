Jaf la o bijuterie din Paris, filmat de martori

Stiri pe aceeasi tema

- Implicarea societatii civile in aceasta campanie pentru alegerile europarlamentare va ramane marcata de cele doua videoclipuri dramatice regizate si puse in opera de cativa mari actori ai Romaniei. Clipul „soft” de la inceputul campaniei, deschis de Oana Pellea si cel „hard” cu Serban Pavlu de acum…

- O pasagera din avionul cu care Radu Mazare a fost adus in Romania, dupa escala in Paris, a povestit ce i s-a intamplat in calatoria cu fostul primar al Constanței, dupa ce s-a așezat chiar in fața lui.

- Producatorii de varza din judetul Dolj se plang ca stau cu marfa pe camp, desi o vand la un pret de nimic. Culmea este ca in piete, dar mai ales in supermarketuri, oamenii sunt nevoiti sa scoata mai mult de 10 lei pentru o singura varza. "Este o bataie de joc. O adevarata mafie. Asa se intampla mereu…

- Proiectata de arhitectul Ștefan Ciocarlan dupa modelul Palatului Figaro din Paris, cladirea de pe strada Constantin Mille, inaugurata in 1898, a ajuns o ruina. Un reporter al ziarului Libertatea a incercat sa recompuna, din bucați, istoria presei. Pentru ca aici, in Palatul Adevarul, a fost cel mai…

- Romania e omagiata in Franta, la 100 de ani, de cand Regina Maria a reusit sa o puna pe harta, la Conferinta de Pace de la Paris. Stranepoata Reginei Maria a fost primita la Crucea Rosie din Franta, la fel cum, in 1919, a fost intampinata Suverana Romaniei Mari. Si Regina Maria a fost presedinte onorific…

- I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi 2. ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea si completarea articolului II al Legii nr. 145/2018…