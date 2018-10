Jaf la mănăstire. Hoţii au furat seiful în care se aflau pensiile şi economiile măicuţelor! Mai mulți indivizi cu fețele acoperite au patruns in lacașul de cult, au spart ușa de la cancelaria manastirii și au furat seiful care era prins de un perete. Oamenii din localitate sunt convinsi ca talharii au fost ajutați de cineva din interiorul bisericii. Jaful anului in Romania. Prejudiciul este de peste 8 milioane de euro Poliștii au intocmit deja un cerc de suspecți și spera sa dea curand de urma hoților. De mare ajutor le sunt imaginile surprinse pe camerele de supraveghere in care indivizii apar imediat dupa ce au dat lovitura. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, detalii nemaiauzite despre cum s-a desfașurat “Jaful secolului”, in urma caruia un roman, George Ploscaru, alias Calu Machedonu, a disparut cu bijuterii de cinci milioane de euro dintr-un magazin din Paris. (Scapa de grija banilor,…

- Operațiune de amploare a DIICOT. Procurorii au acționat in doua județe ale țarii. Procurorii DIICOT Timisoara au facut opt perchezitii in Timisoara si Oradea, pentru destructurarea unei retele care se ocupa cu clonarea de carduri bancare, de pe care membrii acesteia retrageau apoi banii, la bancomate.…

- Șase români au furat bijuterii de 5,5 milioane de euro din Insulele Canare. Spargerile au fost atât de bine puse la punct încât au reușit sa treaca de toate sistemele de securitate. Hoții au fost însa prinși pe aeroportul din Barcelona având în bagaje o…

- Șase romani au furat bijuterii de 5,5 milioane de euro din Insulele Canare. Spargerile au fost atat de bine puse la punct incat au reușit sa treaca de toate sistemele de securitate. Hoții au fost insa prinși pe aeroportul din Barcelona avand in bagaje o mare parte din bijuteriile furate. Restul prazii…

- Rica Raducanu s-a aflat zilele trecute la mare unde are o casa de vacanta, numai ca hotii i-au stricat concediul fostului portar, informeaza Romania TV. Citeste si Rica Raducanu sufera de boala grea: "S-ar putea sa mor in somn" "Sunt foarte suparat. Sa intre cineva peste tine in casa,…

- Protestul de vineri seara a atras atentia presei internationale, iar sambata jurnalistii straini au fost, din nou, cu ochii pe zecile de mii de romani care au iesit in strada in ciuda violentelor de la manifestatia organizata de diaspora cu o zi inainte. The Washington Post noteaza ca "zeci de mii…

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, Ionut Simionca, a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca in perioada urmatoare Consiliul Executiv National PMP a decis sa depuna un proiect de lege impotriva pensiilor speciale, pe care partidul sau le doreste eliminate, deoarece ca le considera un furt…

- In noaptea de miercuri spre joi, profitand de faptul ca proprietarul si familia erau plecati in concediu, hotii au dat lovitura. Mai intai au intrerupt alimentarea cu energie electrica si au asteptat ca sistemul de supraveghere sa devina ineficient. Dupa ce s-au asigurat ca nici o camera de supraveghere…