Jaf la bancă încheiat într-o baie de sânge. Poliţia a împuşcat mortal 11 hoţi Potrivit politiei, la jaf au participat cel putin 25 de hoti, iar in schimbul de focuri 11 dintre ei au fost ucisi. Trei dintre talhari au fost arestati, ei fiind localizati cu ajutorul unui elicopter intr-o zona impadurita. In timpul fugii de politie, o intreaga familie a fost luata ostatica de unul dintre hoti, dar nimeni nu a fost ranit. Talharul care i-a tinut ostatici a fost, de asemenea, impuscat mortal. Actiunea a avut loc in jurul orei 4 dimineata, iar hotii, cafre au venit cu cinci vehicule blindate, au actionat asupra unor sucursale ale Bancii do Brasil si Bancii Santander,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

