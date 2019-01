Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi indivizi au jefuit marti la Paris o banca din cartierul de lux Champs Elysees intr-un scenariu rocambolesc, sechestrand timp de cateva ore persoanele prezente in localuri si facandu-se apoi nevazuti cu continutul de la circa treizeci de seifuri, a indicat o sursa apropiata anchetei, relateaza…

- La Paris, noaptea dintre ani vine cu aglomeratie pe Champs-Elysees unde multimea se aduna din Place de la Concorde pana la Arcul de Triumf pentru a ciocni pahare de sampanie iar focurile de artificii sunt insotite de proiectii festive pe cladiri.

- In timp ce miniștrii incearca sa faca fața acestei situații greu de control, Emmanuel Macron pare ca se ascunde, ceea ce a dus la critici si speculatii din partea oponenților sai politici. Le monde scria, in urma cu 30 de minute, ca de la intoarcerea in Franța pe 2 decembrie, Emmanuel Macron…

- Evenimentul, organizat de Mitropolia Ortodoxa Romana a Europei Occidentale și Meridionale și Asociatia « Unirea Face Puterea » s-a desfașurat asta seara la Paris, la Arcul de Triumf din l”Etoile. Romanii, cu 100 de steaguri de pe cele doua maluri ale Prutului, și ale Romaniei Regale, impreuna cu Asociația…

- "Vestele galbene", au iesit din nou, astazi, la Paris, au dat foc unor baricade pe Champs-Elysees, nu departe de Arcul de Triumf. Iar o explozie s-a auzit pe celebrul bulevard. Pe imaginile transmise de presa se vede o coloana de fum negru care se ridica spre cer. Politistii francezi au folosit gaze…

- Polițiștii francezi au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii care iși manifesta dezacordul fața de scumpirea carburanților, in a doua saptamana de manifestații, relateaza Le Figaro.Altercațiile dintre forțele de ordine și cetațeni au avut loc in…

- Doua activiste Femen au reusit sa treaca de barierele de securitate de pe Champs-Elysees, duminica, in momentul in care masina in care se afla presedintele american Donald Trump trecea pe boulevard indreptandu-se catre Arcul de Triumf, relateaza Le Figaro.

