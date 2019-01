Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Deocamdata nu se știe daca metoda hoților a avut succes, Poliția fiind la fața locului – efectuand cercetari. Incidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 01.00, la un bancomat aflat langa supermarketul Carrefour din cartierul Alfa. Vom reveni cu amanunte.…

- Un tanar a sarit in fata metroului, miercuri dupa-amiaza, in cauza intervenind mai multe echipaje care au reusit sa-l extraga in viata de sub rotile trenului, informeaza Politia Capitalei. Incidentul s-a produs la statia de metrou Costin Georgian.

- O explozie s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, la sucursala unei banci din orasul Brasov. Din primele informatii reiese ca bancomatul a fost aruncat in aer. Potrivit Politiei Brasov, in jurul orei 3.30 politistii au fost sesizati ca intr-o banca din oras a avut loc o explozie.…

- Un militar a murit, vineri, in timp ce descarca un tanc pentru parada de 1 Decembrie. Incidentul s-a produs in gara din Alba-Iulia si se pare ca barbatul a atins firele de inalta tensiune. Ancheta a fost preluata de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Un subofiter si-a pierdut viata, vineri…

- Doua persoane și-au pierdut viața vineri seara, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat și a luat foc. Incidentul a avut loc pe marginea unui drum din județul Arad. Deși martorii au sesizat imediat incendiu la numarul de urgența 112, pentru victime nu s-a mai putut face nimic.

- Tragedie cu multe semne de intrebare in subteran, joi seara, in Capitala, potrivit stirileprotv.ro.Un baiat in varsta de 18 ani, din Fetesti, si-a pierdut viata dupa ce, povestesc martorii, a ales sa mearga pe jos, prin tunelul de metrou, dintr-o statie in alta. Deloc surprinzator,…

- O pacienta de la spitalul municipal din Bârlad a murit dupa ce s-a aruncat în gol de la etajul unde se afla secția de neurologie. Incidentul s-a petrecut în aceasta dimineața la ora 05:00.

- Administratia Cailor Ferate Taiwaneze a anuntat intr-un comunicat citat de dpa ca accidentul s-a produs in Suao, in provincia Yilan (est). Cinci din cele opt vagoane ale trenului s-au rasturnat, dupa ce locomotiva a sarit de pe sine intr-o curba si s-a izbit de un stalp de ciment, care a fost pe…