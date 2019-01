Stiri pe aceeasi tema

- Magazinul din Slatina a fost spart in noaptea de marti spre miercuri. Hotii au plecat cu telefoane mobile in valoare de 15 mii de lei. Politistii ii cauta pe talhari. "La data de 8 ianuarie, reprezentanții unei societați comerciale au sesizat prin 112 faptul ca, in noaptea de 7 spre 8 ianuarie,…

- Sapte barbati, cu varste cuprinse intre 27 si 44 de ani, din judetele Ilfov si Ialomita, au fost arestati preventiv dupa ce au furat, dintr-un tir aflat in mers, laptopuri si electrocasnice in valoare de 50.000 de euro. Barbatii au fost prinsi de politistii din Ilfov, pe centura municipiului Buzau.…

- O societate comerciala din Zalau a fost calcata de hoti marti, 27 noiembrie. Persoane deocamdata neidentificate au patruns prin efractie in magazin si, spun politistii, au sustrat mai multe telefoane mobile. Prejudiciul a fost estimat la aproximatic 100.000 de lei. Politia a fost sesizata despre eveniment…

- Sambata, 24 noiembrie, o tanara a sesizat politia ca vineri, in intervalul orar 18.00– 19.00, in timp ce se afla intr-un centru comercial din Baia Mare, persoane necunoscute au profitat de neatentia sa si i-au sustras portofelul pe care-l purta in poseta. Valoarea prejudiciului este de 1.200 lei. Politistii…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Focsani au retinut doi copii, de 16 ani, banuiti de furt calificat si tentativa la infractiunea de furt calificat. Cei in cauza au fost introdusi in arestul Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea.

- Doua autoturisme, unelte si scule electrice, laptopuri, telefoane mobile si alte produse electrice si electronice, biciclete si animale au fost gasite de politistii Politiei municipiului Campulung in urma perchezitiilor la suspecti de furt calificat. Cinci persoane banuite de furt calificat au fost…

- Totul s-a intamplat in noaptea de sambata spre duminica atunci cand hotii, inarmati cu rangi si masini de transport, au intrat in magazinul de electrocasnice si au furat tot ce se putea fura in numai 10 minute.Spargerea a fost surprinsa de camerele de supraveghere ale magazinului, iar pe…

- Nu mai putin de 14 furturi de autoturisme au fost comise in primele noua luni ale anului, potrivit unei statistici a Inspectoratului de Politie Judetean Salaj. Cu exceptia uneia dintre infractiuni, produse in Zalau, toate celelalte au avut loc in mediul rural. In urma actiunilor desfasurate, politistii…