Jaf incredibil: un milion de lei de la serviciu?

- Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au facut astazi mai multe percheziții in județul Timiș. Ei au avut in vizor persoane cercetate pentru camatarie și contrabanda. The post Suspecți de camatarie și contrabanda, luați de polițiști appeared first on Renasterea banateana…

- Polițiștii din Gorj au deschis un dosar penal pentru inșelaciune in cazul taberei din Japonia, dupa ce mai mulți copii au ramas blocati pe aeroport in Tokyo. Cercetarile se fac impreuna cu procurorii. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Tg-Jiu face o serie de precizari cu…

- Polițiștii de la Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, au pus in aplicare, pe 11 iunie, doua mandate de percheziție domiciliara la persoane suspecte de trafic cu țigari, din municipiul Suceava. La percheziții au fost ridicate cantitați ...

- La data de 28 mai a.c., in jurul orei 5.20, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 19 ani, operator al unei societati comerciale ar fi fost amenintat de catre doua persoane, dupa care i ar fi sustras 6.000 de lei, reprezentand…

- Polițiștii suceveni de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale, au acționat acum doua zile intr-un dosar de contrabanda cu țigari, punand in aplicare șase mandate de percheziție domiciliara, patru in județul Suceava și doua in Bacau, ...

- Cu ocazia unui control efectuat la o societate comerciala din Teiuș, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au identificat 28 de articole de imbracaminte care poarta insemnele unor marci celebre și despre care exista suspiciunea ca sunt contrafacute. Fața de reprezentantul…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au organizat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu produse din tutun, in judetul Dolj. Astfel, polițiștii au efectuat doua percheziții domiciliare, la ...