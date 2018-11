Jaf in 90 de secunde la colosii modei din Milano Unul dintre cele mai importante cartiere ale modei din intreaga lume a fost scena unui jaf ca-n filme. 90 de secunde, atat a durat furtul de 300.000 de euro de pe Via della Spiga din Milano, cel mai blindat loc posibil. Propietarii magazinului jefuit au fost si ei uimiti de tenacitatea hotilor: ”Nu ne imaginam […] Jaf in 90 de secunde la colosii modei din Milano is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 persoane au fost ranite in urma unui accident produs ieri la metroul din orasul italian Milano, au informat serviciile de interventie ale Regiei de Transport din oras. Ieri dimineata, un tren de metrou a franat bruscin apropierea statiei de metrou “Uruguay” din Milano, iar 17 pasageri…

- Fidel imaginii sale care aliaza eleganta cu tehnica de varf, producatorul german Junghans a prezentat modelul ”max bill MEGA”, in onoarea celebrului arhitect, designer, pictor, grafician si sculptor elvetian Max Bill. Cu un stil minimalist si precis, liniile acestui ceas au fost reduse la esential.…

- Aeroportul Karol Woytila din Bari. A venit toamna si in Sudul Italiei. Valuri imprastiate de vant. Bate Adriatica in geam. Restaurant elegant, cu sandviciuri de caracatita, la 7 euro bucata. Asa ceva ar costa minimum 20 de euro pe Linate, la Milano. Totul e frumos pe aeroportul cu nume de Pontif, unde…

- A inceput saptamana modei la Milano! Alberta Feretti a fost primul brand care si-a prezentat colectia. Pe podium au defilat modele celebre precum Kendall Jenner, surorile Bela si Gigi Hadid, dar si fiica lui Cindy Crawford.

- Negrul, nuanta traditionala a iernii din dulapurile noastre, a devenit tendinta Saptamanii modei feminine de la Milano pentru firme reputate precum Jil Sander sau Alberta Ferretti, care au mizat pe aceasta non-culoare pentru colectiile lor din sezonul primavara/vara 2019.

- La Londra a inceput vineri Saptamana modei, iar in premiera - anunta organizatorii - blanurile vor lipsi de la defilari, in conditiile in care tot mai multi designeri se conformeaza exigentelor etichetei "verzi", relateaza Reuters preluata de Agerpres. La evenimentul care va dura cinci zile…

- La Londra a inceput vineri Saptamana modei, iar in premiera - anunta organizatorii - blanurile vor lipsi de la defilari, in conditiile in care tot mai multi designeri se conformeaza exigentelor etichetei "verzi", relateaza Reuters. La evenimentul care va dura cinci zile si care este consacrat…

- Ar putea fi surprinzator, dar semineele cu ardere pe lemn sunt de fapt mai bune pentru mediu decat cele mai multe surse moderne de caldura. Niciuna dintre sursele de caldura disponibile astazi pe piata, nu poate fi comparata cu aparatele de incalzire prin arderea lemnului, care permit utilizatorilor…