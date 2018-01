Jaf de peste patru milioane de euro la o bijuterie din hotelul Ritz de la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Jaf armat la Ritz Paris. Cinci barbați mascați au spart, miercuri seara, fereastra de la magazinul de bijuterii a unuia dintre cele mai celebre hoteluri din Paris și au furat bunuri in valoare de milioane de euro, scrie paresa franceza. Jaful s-a produs in jurul orei locale 18.00 (19.00 ora Romaniei),…

- Un automobil care i-a apartinut cantaretului de muzica rock francez Johnny Hallyday va fi scos la vanzare pentru suma de 3 milioane de euro, pe 7 februarie, la casa de licitatii RM Sotheby's, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax.ro.

- Grupul auto Renault-Nissan va investi cinci milioane de euro in trustul media francez Sophia, care detine publicatia economica Challenges, precum si revistele Sciences & Avenir, Historia si La Recherche, informeaza cotidianul Le Figaro. Carlos Ghosn, presedintele grupului auto Renault-Nissan,…

- Franta organizeaza omagii nationale pentru doua personalitati de exceptie ale patrimoniului ei cultural, scriitorul Jean d'Ormesson, vineri, si cântaretul Johnny Hallyday, sâmbata, al carui convoi funerar va strabate celebrul bulevard Champs-Elysees din Paris, informeaza AFP.…

- Afacerile familiei lui Vasile Blaga merg tot mai bine, desi in mod paradoxal cresc si datoriile lor. Firmele lui Ioan Rudeanu, ginerele lui Vasile Blaga, aduna datorii la bugetul de stat, in timp ce incaseaza in continuare bani de la companii de stat, scrie Jurnalul.Citeste si: Ministerul…

- Peste 180 de perchezitii au avut loc joi, 7 decembrie, in toata tara in cadrul unei noi operatiuni anti-drog. Ca urmare, oamenii legii au ridicat droguri de diferite tipuri in valoare de peste trei milioane de lei. Din cele 114 persoane suspecte, in privinta carora au fost intreprinse actiuni de urmarire…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a depus joi la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord Est de la Piatra Neamț, lista cu proiecte in valoare de 30 de milioane de euro care vor fi finanțate din fonduri europene. ”Am participat la ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord -Est, unde am…

- Banii au fost alocați pentru „acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat si neacceptate in pret/tarif, inregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad”, dupa cum se arata in proiectul…

- Bader bin Abdullah bin Mohammed din Farlan al-Saud, un print putin cunoscut al unei ramuri indepartate a familiei regale saudite, si fara o istorie de colectionar de arta, este misteriosul cumparator al tabloului lui da Vinci, „Salvator Mundi”, achizitionat luna trecuta pentru valoarea record de 450,3…

- Compania sud-africana de investitii în real estate NEPI Rockcastle deschide joi centrul comercial Shopping City Râmnicu Vâlcea, primul centru comercial full-concept din regiune. Investitia în centrul comercial este de 40 de milioane de euro. Shopping City Râmnicu…

- Curtea de Apel din orașul francez Aix-en-Provence a menținut in vigoare decizia care il lasa liber pe senatorul rus Suleiman Kerimov, fara drept de a parasi Franța, dar a majorat suma cauțiunii de la 5 milioane de euro la 40 milioane de euro, scrie Le Figaro. Astazi, dupa audieri in spatele ușilor inchise…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au efectuat, in baza analizei de risc, controlul amanuntit la un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, avand ca destinatar o societate comerciala din Bucuresti.Administratorul societatii comerciale…

- Fabrica Clujana, brandul de peste 100 de ani al orasului, scoasa la la vanzare de ANAF Fabrica Clujana, cea mai mare fabrica de pielarie și incalțaminte din regiune in anii '80, a fost scoasa la vanzare de Fisc ca metoda de a recupera din datoriile bugetare. Astazi, Clujana funcționeaza…

- Premiul de categoria I la tragerea Loto 6/49, in valoare de peste 6,372 milioane de lei (peste 1,37 milioane euro), a fost caștigat duminica iar biletul norocos, in valoare de 18,10 lei, a fost jucat la o agenție din Constanța.

- Compania italiana de utilitati Enel a incheiat un parteneriat cu fondul de investitii Gulf Pacific Power pentru vanzarea a 80% din actiunile parcului eolian de 200 de MW Caney River si ale parcului eolian de 150 MW Rocky Ridge din Statele Unite ale Americii, pentru suma de 233 milioane de dolari, potrivit…

- Guvernul vrea sa aloce mai multi bani anul viitor pentru mai multe ministere, in special pentru Ministerul Economiei, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Ministerul Educatiei, dar vrea sa taie din bugetele Ministerului Muncii, Ministerului Justitiei, Ministerului Muncii si Ministerului…

- In ciuda amenintarilor teroriste, francezii nu renunta la targurile de Craciun. Milioane de oameni colinda strazile luminate cu beculete colorate printre jandarmi si politisti care patruleaza cu arma in mana.

- Industria cinematografica va beneficia de un sprijin financiar suplimentar, conform unui Memorandum discutat deja de Executiv. Potrivit acestuia, suma alocata promovarii filmului romanesc va fi majorata de la 1,13 milioane euro, la 1,75 milioane euro.

- Cu cat se va reduce populația rezidenta a Romaniei pana in 2060 Populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului Național de Statistica…

- Uniunea Europeana se va ocupa de finanțarea unui proiect în 2018 pentru a oferi tinerilor din statele membre UE șansa de a calatori gratuit cu trenul tot în alte state membre UE. Astfel, 12 milioane de euro vor fi alocate pentru 30.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii care împlinesc…

- Captura record de heroina in Spania. In portul din orasul Barcelona, politistii au descoperit 331 de kilograme de stupefiante. Valoarea lor, pe piata neagra, este de 120 de milioane de euro. Este cea mai mare captura de heroina din acest secol in Spania.

- eMAG investeste 300 de milioane de lei in construirea unui depozit de 120.000 mp pentru a-si extinde capacitatea logistica. Noul depozit va sustine strategia eMAG de dezvoltare la nivel regional si va fi construit, de la zero, pana la inceputul anului 2019, conform informatiilor oferite de catre…

- Jurnalistul Victor Nichituș spune ca nu are nimic impotriva ca referendumul inițiat de mai mulți reprezentanți ai unor ONG-uri, privind abrogarea sistemului mixt, sa aiba loc, doar ca pentru organizarea acestui plebiscit ar trebui sa plateasca Partidul Comuniștilor din R. Moldova, Partidul Platforma…

- Autoritatile vor investi 70 de milioane de euro intr-un parc stiintific ce urmeaza sa fie construit langa Laserul de la Magurele. Studiul de fezabilitate urmeaza sa fie finalizat pana in 2019, potrivit reprezentantilor Consiliului Judetean (CJ) Ilfov. „Dezvoltarea Parcului Stiintific de ultima generatie,…

- Fermierii romani vor putea beneficia de credite de investiții și de dezvoltare in condiții avantajoase, in baza unui instrument de finanțare cu partajarea riscului, in valoare de 126 de milioane de euro, derulat prin Fondul European de Investiții (FEI), Romania fiind a cincea țara din Uniunea Europeana…

- Compania de moda a Victoriei Beckham, fosta membra a trupei Spice Girls, a primit o finantare de 40 de milioane de dolari de la NEO Investment Partners pentru a se dezvolta, atat in ceea ce priveste magazinele, cat si comertul electronic, informeaza Reuters. Potrivit site-ului The Business of Fashion,…

- Inspectorii antifrauda au identificat un grup constituit din 46 de societati care, in perioada 2012 - 2015, au efectuat o serie de tranzactii avand la baza operatiuni fictive cu produse cerealiere, alimentare, piese auto, materiale de constructii si servicii, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor…

- Dupa ce Delegația UE la Chișinau a precizat ca Johannes Hahn, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere, nu a anuntat la Bruxelles deblocarea asistentei macrofinanciare si nici disbursarea sigura a primei transe din cele 100 de milioane de euro in primul trimestru…

- Premierul Mihai Tudose sustine ca este nevoie de o "discutie serioasa" cu reprezentantii BNR pe subiectul privind cresterea euro, sustinand ca Banca Nationala putea interveni in aceasta chestiune, dar nu a facut-o. Vineri, BNR i-a raspuns premierului. 0 0 0 0 0 0 Banca Nationala…

- Zilele trecute a fost aprobata finanțarea unui proiect revoluționar, care va transforma Becleanul in cea mai „verde” localitate din Bistrița-Nasaud. Primaria Beclean a primit o finanțare de 5 milioane de euro.

- Republica Moldova si Uniunea Europeana au semnat joi, 23 noiembrie, la Bruxelles, pachetul de documente privind acordarea asistentei macrofinanciare de 100 milioane de euro Republicii Moldova. 40 de milioane de euro sunt acordate sub forma de grant, iar 60 de milioane de euro sunt imprumut.

- Prețurile autovehicvulelor, printre care sunt marci precum Ford, Opel, Volkswagen sau Lexus, variaza de la 1.500 de lei la 7.500 de lei. Vanzarea este directa, la prețul stabilit, și nu prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor…

- Bugetul pe 2017 al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) va creste, dupa rectificarea aprobata de catre Guvern, cu aproape 3%, pana la 60,598 milioane de lei, de la 58,841 milioane de lei, cat se prevazuse la inceputul anului, se arata in proiectul de act normativ, publicat spre dezbatere publica…

- Incep exercițiile in cazul unui cutremur despre șapte grade sau mai mare, iar peste 10 milioane de oameni sunt in pericol. Seismologii considera ca statul California este pandit de un mare cutremur, chiar daca aici nu s-au mai inregistrat cutremure majore de cateva decenii. Zona de sud cunoscuta ca…

- Una din șase morți a fost cauzata de poluare, arata un raport publicat dupa doi ani de cercetari. Totodata, noua milioane de oameni și-au pierdut viața in intreaga lume din cauza poluarii, in 2015, noteaza BBC News. Aproximativ 92% dintre decesele survenite din cauza poluarii au avut loc in statele…

- Aproximativ trei milioane de cetateni americani, în special tineri din sudul SUA, poarta zilnic asupra lor o arma încarcata, conform unui studiu publicat de Jurnalul american al Sanatatii Publice, citat de Le Figaro.

- Aproximativ 4.500 de cadre didactice necalificate au ajuns la catedra in acest an scolar, transmite Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), care spune ca Romania este singura tara din Uniunea Europeana unde se intampla asa ceva.Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage…

- Cea mai mare paguba din istoria turismului romanesc va fi anchetata de Poliție, dupa ce patronul agenției Omnia Turism s-a sinucis, iar in urma lui a ramas necunoscuta destinația a 7,5 milioane de...

- Directia de Drumuri Judetene din cadrul Consiliului Judetean Caras Severin a scos la licitatie drumurile aflate in administrare. Valoarea estimata a contractului de deszapezire este cuprinsa intre 8,001,234.52 si 12,167,542.62 RON, fara TVA. Drumurile judetene au fost impartite in opt loturi, dupa…

- ​Este o greseala sa credem ca PC-ul a murit, spun reprezentantii companiei de cercetare Gartner care estimeaza ca in 2018 vanzarile totale de desktop-uri si laptop-uri vor avea prima crestere anuala din 2011 incoace. Atunci vanzarile treceau de 350 milioane de unitati, insa aparitia smartphone-urilor…

- Secțiile Radiologie și imagistica, Diagnostic funcțional și Endoscopie de la Institutul Mamei și Copilului din Chișinau au fost reparate, dotate cu mobilier și aparate de aer condiționat speciale pentru menținerea constanta a temperaturii utilajelor specifice secțiilor. Suma totala a investiției a constituit…

- Consilierii locali au adoptat, marți, creșterea prețului gigacaloriei, in condițiile in care a crescut și prețul gazului. Potrivit proiectului de hotarare, prețul de producție al gigacaloriei crește de la 374,26 lei/Gcal, suma ce include TVA, la 398,49 lei/Gcal, inclusiv TVA. Daca la inceputul…

- Autoritațile municipale aloca milioane de lei pentru compensații la caldura, asta in timp ce acești bani ar putea fi investiți in eficientizarea energetica a blocurilor din Chișinau, noteaza NOI.md. Declarația a fost facuta de expertul in energetica de la IDIS Viitorul, Victor Parlicov, in cadrul emisiunii ”15…

- Deputatul PMP Ionut Simionca cere demisia primarului municipiului Bistrita, Ovidiu Cretu, dupa ce Curtea de Conturi Bistrita a verificat activitatea administratiei locale pe anul 2016. In opinia deputatului PMP, primarul Ovidiu Cretu este un prost administrator, astfel incat smunicipalitatea bistriteana…

- Alro SA (simbol bursier ALR), cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), a anuntat luni ca a investit in total peste 680 de milioane de dolari in 20 de ani de listare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), din care 570 de milioane de dolari…

- 1. Au intrat prin efractie in Studioul NASUL TV, spargind usi si lacate. 2. Au impiedicat desfasurarea activitatii unei Institutii publice de interes national, afectind milioane de romani, fapta considerata atentat terorist. 3, Au intocmit si folosit acte false pentru a pune mina pe Consiliul de Administratie…

- Confruntate cu o problema rușinoasa de ani de zile - lipsa toaletelor publice, autoritatile din Capitala au facut un prim pas pentru rezolvarea ei. Au incheiat licitatia pentru inchirierea si intretinerea wc-urilor ecologice. Vor fi cel mult 100 - desi ar fi nevoie de 400 - care impreuna cu cele…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, este de parere ca R. Moldova trebuie sa primeasca pana la finele anului cel puțin prima tranșa din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro din partea UE și spune ca va depune eforturi ca acest lucru sa se intample. Chiar daca Partidul Mișcarea…