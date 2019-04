Jaf de 160.000 de euro Hotii au plecat cu mai bine de 160.000 de euro si zeci de mii de lei de la doua societati comerciale. Informatia a fost data publicitatii de ... The post Jaf de 160.000 de euro appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

