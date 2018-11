Stiri pe aceeasi tema

- Un tablou de mici dimensiuni realizat de pictorul impresionist francez Pierre-Auguste Renoir a fost furat din sediul unei renumite case de licitatii din centrul Vienei, a anuntat miercuri Politia locala, care se afla in cautarea a trei suspecti, informeaza AFP, titrat de Agerpres. Tabloul prezinta un…

- Amprente despre care se crede ca ar apartine artistului legendar Rembrandt au fost descoperite pe o schita in ulei de mici dimensiuni cu o vechime de aproape 400 de ani, relateaza miercuri Press Association. Lucrarea intitulata ''Study of a head of a young man'', care masoara…

- O scritoare de origine romana a reușit sa descopere un tablou pictat de Picasso, furat de romani dintr-un muzeu din Olanda, in urma cu șase ani. Scriitoarea Mira Feticu a scris un roman de succes, dupa...

- Un tablou despre care exista informatii ca ar fi „Tete D 'Arlequin“, pictat de Picasso, disparut dintr-un muzeu din Olanda, a fost gasit ingropat la tulpina unui copac, in Tulcea, dupa ce o persoana a primit informatii prin intermediul unei scrisori anonime. Politia Romana si DIICOT fac ancheta.

- Politistii lugojeni au scotocit tot orasul in cautarea unui individ care a atacat o batranica pe strada. Femeia se deplasa pe strada Traian Grozavescu cand un barbat i-a smuls sacosa in care se aflau mai multe obiecte personale, dar si portofelul, anunta IPJ Timis. Batrana a sunat la 112 imediat dupa…