- Și momentul de facepalm al saptamanii este asta. Doi romani de 18 și 27 de ani au dat o spargere intr-o brutarie din Italia, dar, in loc sa fure casa de marcat, au plecat cu cantarul electronic. Cei doi au fost prinși rapid de carabinierii din Riposto și acuzați de talharie cu circumstanțe agravante,…

