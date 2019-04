JAF ca-n filme la un HOTEL de cinci stele din Paris

Scoala de soferi 2019: acte necesare eliberarii permisului de conducere

Scoala de soferi in 2019 costa in jur de 1.500 lei, insa pentru a obtine permisul de conducere categoria B cheltuielile pot depasi 2.000 lei. Bineinteles, tarifele scolilor de soferi variaza in functie de masini si de notorietatea pe care o are firma. [citeste mai departe]