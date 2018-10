Stiri pe aceeasi tema

- O nunta de poveste s-a terminat intr-un mod cu totul și cu totul neașteptat, intrucat mirele și-a dorit sa se mai distreze un pic inainte de a-și respecta promisiunile facute la Altar, așa ca a fugit cu banii, chiar in timpul petrecerii. Totul, din dorința de a mai petrece, cateva momente, singur.

- La data de 29 august 2018, politistii de investigații criminale din Sebeș i-au identificat pe doi barbați, de 47 si 54 de ani, din municipiul Sebeș, ca persoane banuite de comiterea unei infracțiuni de distrugere. Se pare ca, in seara zilei de 28 august, in timp ce se aflau intr-o sala de jocuri de…

- Tupeu maxim la Seini: Un agent de vanzari, care a pierdut la jocuri de noroc toti banii incasati, va raspunde penal pentru ca a inscenat furtul acestora Minciuna are picioare scurte. Un agent de vanzari, care a pierdut la jocuri de noroc toti banii incasati in cursul lunii iulie, a incercat sa insceneze…

- Un barbat, de 33 de ani, din municipiul Targu-Jiu, a distrus joi prin lovire cu un obiect contondent, un aparat de jocuri și ecranul unui televizor dintr-o sala din oras, suparat ca a pierdut o suma mare de bani, cauzand ...

- La data de 31 iulie, patru barbați au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii din cadrul IPJ Cluj sub aspectul savarșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și linistii publice și lovire sau alte violențe, fapte prevazute și pedepsite de Codul Penal. In fapt, la data de 30 iulie, in jurul…

- Doi tineri au jefuit, in timpul nopții de miercuri spre joi, o sala de jocuri de noroc din Cluj-Napoca, unul dintre ei fiind angajatul societații. Cu fața acoperita și sub amenințare, au reușit sa plece cu 12.000 de lei, dar au fost prinși de polițiști dupa puțin timp de la comiterea faptei. Potrivit…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut un tânar care a reușit sa sustraga 12.000 de lei din seiful unei sali de jocuri de noroc, din Maraști. În urma acțiunilor întreprinse de polițiști, banii au fost recuperați.”La data de 5 iulie a.c., în jurul orei…

- Polițiștii timișoreni fac cercetari fața de un barbat de 52 de ani, banuit de comiterea unui furt dintr-o locuința situata pe raza municipiului. Mai exact, polițiștii postului de poliție T.F. Timișoara au identificat un barbat de 52 de ani, din comuna Vișina, județul Olt, banuit de comiterea unui furt…