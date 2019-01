Stiri pe aceeasi tema

- Sositi in jurul orei 07:30 GMT, hotii au parasit locul catre jumatatea zilei, dupa ce au sechestrat oamenii in interior, care au fost stropiti cu un lichid a carui natura urmeaza a fi stabilita.Suspectii au reusit sa deschida circa treizeci de seifuri ale institutiei, o agentie Milleis…

- Mai multi indivizi au jefuit marti la Paris o banca din cartierul de lux Champs Elysees intr-un scenariu rocambolesc, sechestrand timp de cateva ore persoanele prezente in localuri si facandu-se apoi nevazuti cu continutul de la circa treizeci de seifuri, a indicat o sursa apropiata anchetei, relateaza…

- Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și au impins inapoi cu scuturile mai mulți protestatarei ce incercau sa se apropie de Palatul Elysee de la Paris, sediul Președinției Franței, informeaza The Associated Press. Pe langa aceștia, o mare masa de oameni a plecat spre Palatul Elysee și incearca…

- Seful guvernului a reinnoit apelul adresat 'vestelor galbene' de a nu merge la Paris sa demonstreze, nu pentru a le 'interzice sa se exprime', ci pentru a 'evita sa fie prinsi in capcana pe care le-o intind huliganii', in timp ce executivul isi exprima ingrijorarea cu privire la riscul unor noi violente.…

- O societate comerciala din Zalau a fost calcata de hoti marti, 27 noiembrie. Persoane deocamdata neidentificate au patruns prin efractie in magazin si, spun politistii, au sustrat mai multe telefoane mobile. Prejudiciul a fost estimat la aproximatic 100.000 de lei. Politia a fost sesizata despre eveniment…

- Doi tineri din Suceava au fost prinși la furat intr-un magazin din oraș. S-a intamplat ieri, la ora 17.30. Hoții au 20, respectiv, 26 de ani. Indivizii au sustras mai multe produse, in valoare de 425 de lei. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate. In cauza s-a intocmit dosar penal.

- "Vestele galbene", au iesit din nou, astazi, la Paris, au dat foc unor baricade pe Champs-Elysees, nu departe de Arcul de Triumf. Iar o explozie s-a auzit pe celebrul bulevard. Pe imaginile transmise de presa se vede o coloana de fum negru care se ridica spre cer. Politistii francezi au folosit gaze…

- Politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj au identificat o tanara care se pare ca a sustras mai multe bunuri dintr-o societate comerciala. La data de 07 octombrie 2018, in jurul orei 20.30, politistii ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj au identificat o tanara…