- Film de actiune sau realitate? O banca din Belgia a fost jefuita in mare fel! Hotii au sapat doua tuneluri si intr-un final, au ajuns la seifuri. Cum s-a terminat totul, scenariu de film... de comedie.

- Detectivi din Antwerpen au cercetat reteaua de canalizare a orasului in cautare de indicii, dupa ce cativa hoti au reusit sa sparga o banca, intr-un jaf demn de marele ecran, noteaza The Guardian.

- Polițiștii din Craiova au folosit focuri de arma pentru a prinde trei barbați care au furat telefoane, laptopuri si camere foto dintr-un magazin din din oraș și care au incercat sa fuga cu o masina cu numere de inmatriculare false.

- O gaura in asfalt descoperita in Florida era de fapt un tunel secret care ducea spre o banca. Angajații de la drumurile publice au raspuns unei sesizari legate de apariția unei gropi, langa banca Chase...

- Mai multi indivizi au jefuit marti la Paris o banca din cartierul de lux Champs Elysees intr-un scenariu rocambolesc, sechestrand timp de cateva ore persoanele prezente in localuri si facandu-se apoi nevazuti cu continutul de la circa treizeci de seifuri, a indicat o sursa apropiata anchetei, relateaza…

- Hotii au dat lovitura in comuna Tibana in noaptea de sambata spre duminica. Au reusit sa plece din primarie cu un seif intreg si cu alti bani sustrasi. Prejudiciul total este de 160.000 lei. Infractorii au patruns in interiorul institutiei pe un geam pe care l-au fortat. Au mers tinta la casierie si…

- Poliția americana este pe urmele unor infractori care au comis un jaf incredibil la un magazin de bijuterii la jumatatea lunii decembrie. Oamenii legii au dat publicitații și imagini din timpul furtului violent. Camerele de supraveghere ale magazinului din mall-ul din Florida au surprins momentul in…

- Au jefuit o casa de amanet dupa o operatiune ca-n filme. Identificati de politisti dupa opt luni, autorii au ajuns dupa gratii si au fost condamnati la inchisoare cu executare. Lovitura a fost data de trei babati, doi din Blaj si unul din Alba Iulia. Potrivit rechizitoriului, cei trei inculpati sunt…