- In cursul noptii de joi spre vineri, cand oficialitatile din Chisineu-Cris se pregateau pentru vizita oficiala a ministrului agriculturii, Petru Daea, hotii au actionat nestingheriti. Ei au spart o casa de schimb valutar si au plecat cu seiful plin de bani. Polițiștii Serviciului Investigații Criminale…

- O casa de schimb valutar din orasul Chisineu Cris, judetul Arad, a fost sparta in cursul noptii de joi spre vineri, hotii plecand cu seiful cu bani, informeaza surse din cadrul anchetei, potrivit Agerpres. "Hotii au patruns in incinta casei de schimb valutar, au intors camerele de supraveghere…

- Potrivit informațiilor pe care le deținem, hoții au furat un seif in care se afla o suma importanta de bani, posibil incasarile efectuate in timpul zilei. Urmeaza sa se stabileasca cu exactitate ce suma de bani a fost sustrasa, polițiștii Serviciului Investigații Criminale fiind la fața locului, efectuand…

Numeroase accidente de circulație s-au produs, noaptea trecuta și in aceasta dimineața, pe fondul condițiilor meteo și din cauza...

- Incident pe un drum din vestul țarii, in aceasta dimineața, din cauza zapezii. Un TIR a ramas blocat pe drumul județean DJ 708, din județul Arad, intre localitațile Madrigești și Slatina de Mureș. Mai mult, șoferul camionului a sunat la 112 pentru a anunța ca i s-a facut rau colegului sau. Reprezentanții…

Condițiile meteo le dau mari batai de cap conducatorilor auto. Un accident de circulație cu urmari grave s-a petrecut, luni dimineața...

Hidrologii au emis o avertizare de inundatii pe mai multe rauri din zona de vest a tarii. Duminica, la ora 15, a fost depasita cota de inundatii pe raul...

- Un magazin din Arad este atat de des frecventat de hoți, incat patronul nu mai știe ce sa faca pentru a-i ține departe. Anul trecut, in 5 mai, din pet shop-ul in cauza, un hoț a furat banii din cutia cu donații pentru animale, apoi, dupa cateva luni in 11 iulie, un altul a furat cele mai valoroase…

- In condițiile schimbarii vremii, a accentuarii precipitațiilor și a racirii accentuate in aproape toate zonele țarii, Ministerul Afacerilor Interne a pregatit aproximativ 5.000 de forțe de intervenție și 2.300 de mijloace in sprijinul comunitaților. Menționam ca astazi, intre orele 08.00 –…

- Meteorologii au emis un cod galben de ploi pentru mai multe județe. Atenționarea a intrat in vigoare astazi la ora 16.00 și este valabila pana maine dimineața la ora 8.00. Incepand din aceasta dupa-amiaza, aria ploilor va cuprinde vestul și nord-vestul țarii, precum și zonele montane aferente și se…

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dupa-amiaza, o alerta de vreme severa valabila pana la orele serii, in județele Timiș și Arad.

- Polițiștii orașului Pancota au identificat doi barbați, banuiți de un furt din locuința. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat doi tineri, de 23 și 25 de ani, din Pancota, care in noaptea de 8/9 martie au forțat usa unei case din oras. Cei doi au patruns in interior, de unde au…

- Un numar de șase perchezitii au fost efectuate, luni dimineața, de politistii bihoreni la domiciliul unor afaceristi. Aceștia sunt banuiti ca ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape un milion de euro, prin evaziune fiscala. In frauda sunt implicate 25 de firme, care au creat un circuit economic…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni dimineața mai multe avertizari de tip cod galben pentru vânt puternic - în Arad, Bihor, caraș Sevrin și Timiș, respectiv ceața densa în Constanța,

- Deși vremea de afara da ințeles ca primavara ar fi venit in forța, acest lucru nu ar fi cu totul adevarat, conform clarvazatoarei Maria Ghiorghiu. Aceasta a scris pe blogul sau ca iarna ar urma sa revina in forța, urmand sa-i loveasca pe romanii care locuiesc in vestul țarii.

- Accident cu șapte victime, intre care și un copil, pe DN 66, pe centura municipiului Petroșani. Șapte persoane au fost ranite, printre care și un copil de cinci ani. Accidentul s-a petrecut in urma cu puțin timp pe DN 66, pe centura municipiului Petroșani. Șapte persoane au fost implicat, un copil,…

- O avertizare hidrologica cod galben a fost emisa, astazi, de Administrația Naționala Apele Romane, ca urmare a incalzirii vremii și a topirii zapezii. Avertizarea este valabila și pentru mai multe bazine hidrografice de pe raza județelor Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, incepand de astazi și…

- Hidrologii au instituit cod galben pe rauri din zece judete din vestul si nord-vestul tarii, unde incepand de miercuri pana joi se pot produce inundatii. Judetele Timis, Caras Severin, Maramures, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Sӑlaj, Bihor, Cluj, Arad si Hunedoara sunt, de miercuri ora 00.00,…

- Punctele de trecere a granitei de pe raza de competenta a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea au fost tranzitate in 2017 de aproximativ 14 milioane de persoane, numar cu circa 9% mai mic comparativ cu cel din anul anterior, a informat, vineri, intr-o conferinta de presa…

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- In Banat se inregistreaza, incepand din noaptea trecuta, temperaturi extrem de mici, la fel ca-n intreaga țara, din cauza masei de aer rece de origine polara care a patruns in Romania. Astfel, jumatate din țara, inclusiv județele din vest, sunt sub cod galben de ger, iar cealalta jumatate sub cod portocaliu…

- Un aradean a crezut ca se procopsește, dupa ce a dus la fier vechi mai multe obiecte pe care le-a gasit. Nu s-a gandit nicio secunda ca iși risca viața, dar și pe cea a semenilor. Norocul lui a fost ca oamenii cu care a interacționat au judecat corect și au sunat de urgența la 112.

- Un microbuz a fost distrus in aceasta dimineata, dupa ce a derapat in timp ce circula pe DN7. Autovehicolul se deplasa inspre Arad, atunci cand soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat de-a latul soselei, conform arq.ro. Nici șoferul, nici vreuna dintre cele trei persoane aflate in microbuz…

- Scene șocante s-au petrecut, ieri, intr-o gara din vestul țarii. Un barbat a fost dat jos din trenul care circula pe ruta Timișoara – Simeria, iar apoi batut de controlor și mai mulți calatori. Polițiștii din județul Arad au anunțat, astazi, ca au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe…

- In vestul țarii a circulat, in acest sfarșit de saptamana, un tren special. Ministerul Transporturilor anunța ca, ieri, a fost pus in circulație un tren-proba de transport combinat, pe relația terminal Curtici – Simeria – Petroșani – Craiova. Trenul a fost incarcat cu opt camioane și a ajuns la destinație…

- Accident din cauza vitezei, in aceasta dimineața in județul Hunedoara. Un șofer de 25 de ani nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens, unde a lovit o ambulanța, dupa care a acroșat un pieton care mergea pe partea carosabila. Grav ranit a fost pietonul,…

- Se intorc ninsorile in Banat. Potrivit unei avetizari emise de Administrația Naționala de Meteorologie, valabila de astazi, ora 18.00, și pana maine, la ora 17.00, este posibil sa ninga in mai multe zone din vestul țarii. ”In vestul țarii vremea va fi inchisa. Cerul va fi mai mult noros. In cursul nopții…

- Intre furtul filmat in magazin in urma cu cinci ani și cel de acum exista multe similitudini: hoții s-au folosit de bebeluși pentru a putea fura. In anul 2013, produsele au fost ascunse sub copil, in carucior; acum hoții au folosit copilul drept paravan, pentru ca o alta persoana, complice, sa poata…

- Pompierii resiteni au salvat viata a cinci persoane, dintre care un copil, si au salvat bunuri de peste un milion de lei in noaptea de vineri spre sambata dupa ce au intervenit la stingerea unui incediu ce a izbucnit intr-un complex de locuinte de pe pe str. Laminoarelor din Resita

- Execuția soților Ceaușescu, din 25 decembrie 1989, este obiectul unei cercetari penale, incepand din luna ianuarie a acestui an, dupa aproape 29 de ani. Este rezultatul demersurilor , intinse pe parcursul a 25 de ani, ale unui aradean, fost judecator, care, prin Asociația ”Erori Judiciare”, a incercat…

- Cinci persoane au fost ranite grav in urma unui accident rutier care a avut loc, in aceasta dimineața, in judetul Hunedoara, pe DN 66. In microbuzul care a derapat pe sosea, rasturnandu-se, se aflau trei adulti si doi copii, potrivit site-ului hunedoaralibera.ro. Soferul aflat la volanul microbuzului…

- Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza pe o sosea din judetul Arad. Soferul unui Renault a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens, a lovit un tir, dupa care a fost lovit de un alt autocamion. Accidentul s-a petrecut in judetul Arad, pe DN 7, intre localitatile Paulis si Sambateni.…

- La un spital din vestul țarii biberoanele din care sunt hraniți copii sunt de-a dreptul jegoase. Urme negre de murdarie sunt vizibile pe sticle, fara insa ca acestea sa deranjeze personalul medical. Totul a ieșit la iveala dupa ce tatal unui copil mic in ternat a fotografiat oroarea și a distribuit…

- Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu mare grija pe drumurile din vestul țarii. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca județele Timiș și Arad sunt, in aceasta dimineața, sub cod galben de ceața. Avertizarea meteo este valabila pana la ora 11.00, pentru zonele joase din cele doua județe. Meteorologii…

- Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 7, la ieșire din localitatea Oraștie, județul Hunedoara. Doua mașini s-ai izbit violent, iar in urma impactului trei persoane si-au pierdut viața. Este vorba despre un barbat de 60 de ani și soția acestuia de 59 de ani, dar și un tanar de 19 ani. […]…

- Un accident cumplit de circulație a avut loc, astazi, pe un drum din vestul țarii. Trei oameni și-au pierdut viața, dupa ce mașinile in care se aflau s-au lovit frontal. Accidentul s-a petrecut pe DN7 Oraștie- Sebeș, pe raza localitații Romos. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații…

- 52 de copii, precum și profesorii acestora, au ramas blocați, in aceasta seara, pe DN 76, in județul Arad, dupa ce autocarul in care se aflau s-a defectat. Acesta se deplasa dinspre localitatea Arieșeni, județul Alba, spre satul Varfurile, din Arad, și a ramas in pana intr-o zona unde ninge intens.…

- Avertisment de ultima ora al meteorologilor. A fost emis un cod galben de fenomene periculoase in mai multe judete din vestul, sudul si estul tarii. Potrivit specialistilor meteo, vant puternic, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, lapovita, ninsori abundente, viscol, dar si temperaturi extreme,…

- Primaria Municipiului Resita a inceput actiunea de ridicare a masinilor abandonate. Serviciul public "Directia de Intretinere si Reparatie a Patrimoniului" a avut o prima astfel de interventie si a ridicat mai multe masini la care s-au finalizat procedurile de comunicare si incercare de identificare,…

- O tanara din Arad a facut apel pe Facebook, pe grupul Radar ARAD, dupa ce masina i-a fost lovita, sambata, la Podgoria, de un BMW de culoare gri. Potrivit tinerei, BMW-ul este seria 3 si are numarul de inmatriculare (aproximativ) AR ?? SCC. „Acum 10 min masina mea a fost lovita in sensul de la Podgoria…

- Doua mașini s-au izbit puternic una de cealalta, in aceasta dimineața, in Arad. In urma accidentului, unul dintre autoturisme a ajuns cu roțile in sus, iar partea din fața a celuilalt a fost distrusa. La fata locului au intervenit echipaje ale ambulantei si ale politiei, iar circulatia se desfasoara…

- Doi tineri din Arad au nascocit o metoda prin care faceau plinul la mașina pe gratis, din PECO, apoi plecau liniștiți in treaba lor. Cei doi sunt cercetați acum de polițiști din Chișineu Criș, ...

- Polițiștii carașeni cauta un barbat banuit ca in urma cu cateva zile a furat din locuința unui batran 13.800 de lei și 10 galbeni. ”In data de 4 ianuarie a.c., in jurul orei 12.15, politiștii municipiului Caransebes au fost sesizați prin apel la 112 de catre un batran in varsta de 79 de ani, din […]…

- Directia Agricola Arad inregistreaza o avalansa de oferte de vanzare de terenuri arabile depuse la inceput de an, peste 700 de dosare fiind inregistrate in primele doua zile lucratoare din 2018, dublu fata de media intragistrata saptamanal in 2017, cand numarul total al dosarelor procesate a ajuns la…

- O femeie insarcinata a ajuns la spital in stare de șoc, in uma unui accident rutier. Un tanar aflat la volanul unui autoturism nu a acordat prioritate unei alte mașini care se deplasa regulamentar. Incidentul a avut loc in Arad, la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Adam Muller Gutenbrunn, in…

- ANM a transmis o avertizare potrivit careia, de la noapte, 14 judete din nord-vestul si vestul tarii vor fi sub cod galben de intensificari ale vantului. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 2:00 – 22:00, vantul se va intensifica treptat, la inceput in zona inalta a Carpatilor Meridionali…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din vestul si nord-vestul tarii. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 2 – 22, vantul se…

- Dubasii din Savarsin, judetul Arad, sunt cei mai cunoscuti colindatori din vestul tarii. Ei sunt primiti de Familia Regala la castelul din localitate de peste o suta de ani, in Ajunul Craciunului, iar duminica vor tine un moment de reculegere pentru Regele Mihai, transmite corespondentul Mediafax.